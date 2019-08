Piana : altopascio



Stella di bronzo al merito sportivo per Asd Acquario Altopascio

martedì, 6 agosto 2019, 13:53

L'Asd L'Acquario Altopascio ha ottenuto la Stella di bronzo al merito sportivo per l'anno 2018. La comunicazione ufficiale è arrivata alla presidente Antonella Carpanese direttamente da Giovanni Malagò, presidente del Coni, come riconoscimento per l'attività ventennale svolta al servizio dello sport in generale e del pattinaggio in particolare. "Ci verrà consegnata prossimamente nel corso di una cerimonia ufficiale - spiega Carpanese -, ma già la lettera suscita un'emozione grande. È il riconoscimento di tanta fatica e anche di tanti sacrifici: il Coni consegna le Stelle al merito a tutte le società sportive che, oltre ad avere almeno 20 anni attività, hanno ottenuto una serie di riconoscimenti sul campo, sia dal punto di vista dei risultati sportivi sia per quanto riguarda il lavoro svolto con i più giovani, con le scuole, per l'inclusione. E noi siamo presenti in ognuno di questi settori. È un lavoro di squadra, un risultato che raggiungiamo tutti insieme, con tanta passione, emozione e professionalità. Ci auguriamo che l'Acquario vada avanti per tanti altri anni, fino a raggiungere la Stella d'oro".

Grande soddisfazione per i risultati ottenuti è stata espressa anche dal sindaco, Sara D'Ambrosio, che aveva già avuto modo di premiare l'Acquario nel corso dell'ultima edizione della Festa dello sport. "Si tratta di una società storica di Altopascio - aggiunge -, una colonna portante dello sport del nostro paese. Una bellissima realtà, che sforna talenti di anno in anno e rappresenta un punto di riferimento e di aggregazione, sociale e sportivo, per generazioni di ragazze e ragazzi, bambine e bambini. Lo sport è cultura, è scuola, è divertimento e noi siamo impegnati per fornire alle nostre società sportive infrastrutture adeguate e sostegni concreti".