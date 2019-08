Piana : porcari



Storia, bici e vino: questo fine settimana la quarta edizione della ciclostorica “La Vinaria”

martedì, 20 agosto 2019, 16:05

di giulia del chiaro

Un week-end tra bicicletta, storia, vino e gastronomia locale nella cornice delle colline della piana di Lucca. Questo il mix che, per il quarto anno consecutivo, il 24 e il 25 agosto sarà offerto dalla ciclostorica “La Vinaria” che, per l’edizione di quest’anno, attraverserà i comuni di Porcari, Capannori e Lucca, passando anche dalle mura urbane, con due possibili percorsi da 47 e da 78 chilometri.

Presentata questa mattina al comune di Porcari, dai rappresentanti dei tre comuni coinvolti, da Roberto Lencioni Carube e Lionello Stefani per il GS Carube ed il consigliere regionale Stefano Baccelli, la manifestazione ciclistica, nata solo nel 2016, in questi anni ha registrato un trend positivo segnato dalla crescita del numero degli iscritti, che durante la scorsa edizione hanno raggiunto quota 260, e delle adesioni da parte di amatori provenienti da altri paesi europei tra cui la Germania, il Belgio e la Svizzera.

“La ciclostorica – ha spiegato Stefani – non è pensata come una gara agonistica, ma ha come obiettivo quello di creare aggregazione divenendo un raduno di amici per assaporare insieme il divertimento di una pedalata accompagnata da buon cibo, ottimi vini e paesaggi naturali”.

La manifestazione – in programma per questa domenica con ritrovo alle 8.30 al mercato di Marlia e successiva partenza ufficiale dal parco della cinquecentesca “Villa la Badiola” – è aperta a tutti e prevede la partecipazione con una biciletta da corsa che sia antecedente al 1987, che abbia puntali e cinghietti, filo dei freni esterni al manubrio e leve del cambio sul tubo obliquo.

Due i percorsi pianificati: “il divino” che, con i suoi 47 chilometri, si rivolge a coloro che vogliono godere dei paesaggi e dei ristori lungo il percorso e “l’intrepido” che, con un tratto di 78 chilometri, è pensato, invece, per i più avventurosi e gli amanti delle salite che vorranno spingersi in alto sulla catena appenninica capannorese per godere del panorama che offre. A precedere la pedalata, inoltre, una cena con eccellenze culinarie del territorio in programma per la serata di sabato al mercato di Marlia.

D’accordo nel sottolineare come la manifestazione costituisca un importante biglietto da visita per tutto il territorio della piana i rappresentanti dei tre comuni coinvolti nell’evento ciclistico: il sindaco Leonardo Fornaciari, il vicesindaco di Franco Fanucchi ed il consigliere delegato allo sport David Del Prete, per Porcari, l’assessore Giovanni Lemucchi, per Lucca, e il vicesindaco Matteo Francesconi, per Capannori. “Bello vivere il territorio osservandolo da vicino in bicicletta ed in compagnia – ha, infatti, sottolineato Francesconi e ha proseguito – ti permette di renderti conto di quanto la piana sia ricca di potenziale con la sua capacità di intrecciare prodotti, paesaggi e storia divenendo polo di attrazione per un numero sempre maggiore di persone”.

“Il nostro intento – hanno concluso gli organizzatori – non è quello di creare una gara, ma di riunire chi ha voglia di pedalare in un contesto naturalistico di grande fascino. Per capirne lo spirito – ha ricordato Lencioni – basta citare due dei premi in palio: quello per l’atleta più in forma e quello più magro”.

Premi, questi, che vanno a sommarsi agli altri previsti come quello dato alla miglior bici in stile anni venti e quello, in memoria di Roberto Silva, che verrà assegnato al gruppo più numeroso.

260 i partecipanti dello scorso anno e numeri in crescita per questa edizione che – secondo gli organizzatori – potrebbe superare i 300 iscritti con cicloamatori provenienti da tutta Italia, Svizzera, Olanda, Austria e Belgio.

La partecipazione a La Vinaria, organizzata dal G.S. Cicli Carube, con il patrocinio dei comuni di Porcari, Capannori e Lucca e l’Opera delle Mura di Lucca, prevede un costo di iscrizione di 30 euro fino a venerdì e di 35 euro sabato e domenica con l’aggiunta di cinque euro di assicurazione per i non affiliati a società o Federazioni sportive. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito della manifestazione su www.lavinaria.it.