Successo per il cinema all'aperto "La Bella Estate"

martedì, 20 agosto 2019, 14:08

"Renderemo più sicuro il semaforo di via Domenico Chelini a Tassignano grazie a un intervento complessivo che tutelerà pedoni e ciclisti tramite l'uso di sistemi tecnologici che porteranno benefici anche agli automobilisti". Ad annunciarlo è l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo

martedì, 20 agosto 2019, 08:50

Il consigliere comunale della Lega Salvini di Capannori, Bruno Zappia, interviene per denunciare la situazione che si è venuta a creare in via delle Ville

lunedì, 19 agosto 2019, 16:33

Cittadini più informati sul rispetto dei limiti di emissione da parte degli impianti di telefonia mobile installati sul territorio, grazie al potenziamento dell'attività di monitoraggio da parte dell'Ente

lunedì, 19 agosto 2019, 16:31

La Polisportiva Volley Capannori, al via dell’attività sportiva 2019/2020, e nel voler consolidare i propri gruppi è alla ricerca di nuove giovani leve

lunedì, 19 agosto 2019, 15:21

Gratuità A11 nel tratto Altopascio-Lucca est, completamento circonvallazione di Altopascio, realizzazione sottopasso ferroviario, lavoro di squadra con i sindaci dei comuni confinanti: le proposte del sindaco D'Ambrosio per migliorare la viabilità del territorio

domenica, 18 agosto 2019, 20:11

Perde per 2 a 0 il Tau contro l'Fc Ponsacco nell'amichevole di preparazione in vista del nuovo campionato di Eccellenza