Successo per la ciclostorica “La Vinaria”: 300 partecipanti

lunedì, 26 agosto 2019, 15:44

L’assessore Del Carlo: “Proseguono i nostri investimenti per migliorare la qualità del servizio e la sicurezza della piscina comunale”

lunedì, 26 agosto 2019, 15:02

I residenti di via Pacconi, via Ciarpi e via Romana Ovest segnalano cattivi odori. Nei giorni scorsi il sindaco Leonardo Fornaciari - a più riprese, anche nelle ore notturne - ha compiuto sopralluoghi in paese parlando con gli stessi cittadini che hanno segnalato il problema

domenica, 25 agosto 2019, 10:35

Finisce 2 a 1 per il TAU la quarta amichevole pre-campionato di Eccellenza. La squadra di Pietro Cristiani oggi affrontava il Ponte Buggianese, che milita in Promozione

sabato, 24 agosto 2019, 12:30

Un ombrellone rovinato dal vento, una sedia sdraio spaccata, una bacchetta da trekking distrutta, una tenda da campeggio squarciata, un secchiello sfondato, due racchettoni spezzati e una ciambella bucata. Sono alcuni dei residui delle ferie estive o dei fine settimana al mare o in montagna che una famiglia potrebbe ritrovarsi...

sabato, 24 agosto 2019, 10:40

Anche il Basket Femminile Porcari ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima stagione agonistica. Le prime a ritrovarsi sul parquet del Palasuore sono state le ragazze della prima squadra, che disputerà il campionato di Promozione

sabato, 24 agosto 2019, 10:17

Un nigeriano richiedente asilo di 25 anni, ospite presso una struttura di accoglienza situata nel comune di Capannori, è stato tratto in arresto dai carabinieri per i reati di tentata estorsione e violenza a pubblico ufficiale