Tassignano, un semaforo intelligente per rendere più sicuro l'attraversamento di via Chelini

martedì, 20 agosto 2019, 14:08

"Renderemo più sicuro il semaforo di via Domenico Chelini a Tassignano grazie a un intervento complessivo che tutelerà pedoni e ciclisti tramite l'uso di sistemi tecnologici che porteranno benefici anche agli automobilisti". Ad annunciarlo è l'assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo, che spiega come l'amministrazione Menesini sta lavorando a un progetto che sarà presentato in autunno in Regione Toscana nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana del Piu per i quali Capannori ha ottenuto un finanziamento.

"Il semaforo a chiamata di via Domenico Chelini presenta alcune criticità che vogliamo risolvere – spiega l'assessore Del Carlo -. La strada provinciale è percorsa giornalmente da un traffico particolarmente sostenuto, soprattutto nelle ore di punta. Talvolta gli automobilisti hanno difficoltà ad accorgersi di quando il semaforo passa da arancione a rosso, diminuendo così la sicurezza per i pedoni e per i ciclisti che attraversano la strada. È nostra ferma intenzione migliorare l'intera area semaforica".

"Proprio in questi giorni stiamo definendo un progetto che si avvarrà anche di sistemi tecnologici per rallentare il traffico nelle vicinanze del semaforo e di avvertire gli automobilisti della presenza dei pedoni – continua l'assessore -. Allo studio c'è l'installazione di vari dispositivi, come elementi fisici, segnali luminosi e sonori, nonché un nuovo impianto semaforico e un'illuminazione potenziata. Sarà un vero e proprio semaforo intelligente. Quello che è certo è che faremo il massimo per migliorare la sicurezza stradale diminuendo il rischio di incidentalità. Tramite anche l'apporto del consigliere comunale Gaetano Ceccarelli, che ringrazio per l'impegno, definiremo un progetto che avrà anche l'obiettivo di ricucire la frazione di Tassignano con il centro di Capannori incentivando così la mobilità ciclistica e pedonale".

Il semaforo si trova all'incrocio fra tre strade: via Domenico Chelini (strada provinciale Romana), via Carlo Piaggia e via di Ghello. È utilizzato da chi si reca verso il centro di Tassignano, dove si trovano abitazioni, attività e il Polo culturale Artémisia, nonché da chi si deve recare a Capannori. Il miglioramento dell'area semaforica rientra nell'ambito del progetto di riqualificazione dei paesi centrali di Capannori, che parte da Tassignano passa nella parte storica di Capannori e arriva fino a Lunata per il quale l'Ente di piazza Aldo Moro ha ottenuto un finanziamento di 4,4 milioni di euro dalla Regione Toscana grazie alla partecipazione a un bando di rigenerazione urbana nel 2016.