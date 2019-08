Piana



Tau, doppio pareggio per la prima giornata del Cordischi

venerdì, 30 agosto 2019, 13:06

Ha presto il via ieri sera, giovedì 29 agosto, la 25^ edizione del Trofeo Memorial Antonio Cordischi, organizzato dal Tau Calcio Altopascio. Due incontri per una prima giornata quasi di "riscaldamento". Doppio pareggio, infatti, per le squadre in campo: l'Ac Pisa Sporting Club e il Margine Coperta non sono andati oltre l'1-1; si fermano su un equilibrato 0-0, invece, l'Affrico e il Capezzano Pianore.

Il Cordischi prosegue oggi, venerdì 30 agosto, con Picchi Livorno-Sporting Arno (18.00), Pontedera-Sestese Calcio (19.15) e Palazzaccio-Atletico Lucca (20.30). Domani, sabato 31 agosto, invece, si disputeranno Giovani Fucecchio-Bellaria Cappuccini (18.00) e Tau Calcio-Maliseti (19.15) e AC Pisa Sporting Club-Polisportiva Affrico (20.30).

Risultati e tabellini:

AC Pisa Sporting Club – Polisportiva Margine Coperta: 1 (Tararà, 9' st) – 1 (Gocaj, 11' st).

FORMAZIONE AC PISA SPORTING CLUB: Vinciguerra, Dezi, Cerretin, Signorini, Ciardelli, Lioci, Tararà, Lovo, Ferrar, Doveri, Vuturo, All. Nuti; Menichini, Bracci, Sovran, Galletti, Chelucci, Marcovina, Celli, Cresci, Stroppiana.

FORMAZIONE POL. MARGINE COPERTA: Dovichi, Baldecchi, Giuliani, Garzi, D'Amico, Giovannett, Tommasi, Gocaj, Bonfanti, Giacomelli, Pardini, All. Cois; Serra, Vannini, Lepore, Febbre, Biagi, Deja, Sarno.

Pol. Affrico – Capezzano Pianore: 0-0

FORMAZIONE POL. AFFRICO: Croce, Andrei, Conticini, Ramirez, Pisco, Chelli, Orselli, Casoni, Marchesini, Lombard, All. Menichetti; Conti, Lastrucci, Biba, Valiani, Santoni, Baroncini, Petrini, Kodra.

FORMAZIONE CAPEZZANO PIANORE: Lorenzoni, Mattioli, Lari F., Bartalini, Tarquini, Gragnani, Bertuccelli, Bartelloni, Pighini, Boraschi, Bianchi, All. Pitanti; Pucciarelli, Giannessi, Lari T., Stefich, Ganovelli, Lucchesi, Morisi.