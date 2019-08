Terminati i lavori che hanno interessato Porta Nuova

Altri articoli in Piana

mercoledì, 28 agosto 2019, 15:13

Una delle attrazioni più popolari della Festa dell’Aria, il volo vincolato in mongolfiera, quest’anno raddoppia e conferma l’accessibilità alle persone con disabilità. L’appuntamento è fissato per sabato 14 e domenica 15 settembre alle ore 19.30 nell’area di piazza Aldo Moro a Capannori

mercoledì, 28 agosto 2019, 12:46

Stamani il consigliere David Del Prete ha protocollato le sue dimissioni dal consiglio comunale. Una scelta di vita, perché fra poco inizierà una nuova avventura nell'esercito dopo aver vinto un concorso

mercoledì, 28 agosto 2019, 11:26

Un operaio marocchino di 45 anni, residente con il proprio nucleo familiare nel comune di Capannori, è stato arrestato dai carabinieri per il reato di maltrattamenti verso i familiari, nello specifico nei confronti della moglie, connazionale, 33enne convivente, e dei figli minori

mercoledì, 28 agosto 2019, 09:27

Il 1 settembre alle 21,30 ad Artemisia, Capannori, si terrà il concerto-reading "Neinte di nuovo": canzoni e storie per stare leggeri

mercoledì, 28 agosto 2019, 09:25

Anche quest’anno ritorna il grande concorso con cui il Gruppo Donatori di Sangue Fratres “Alberto Tintori” di Montecarlo mette in palio ogni giorno della Festa del Vino di Montecarlo una bottiglia MAGNUM di Particolare offerto dall’azienda agricola Buonamico, ogni sera della festa

martedì, 27 agosto 2019, 15:54

La rete del metano presto raggiungerà altre abitazioni di San Colombano. Hanno infatti preso il via ieri (lunedì) i lavori per l'estensione della condotta in via delle Selvette a partire dall'incrocio con via di Valgiano al confine con Segromigno in Monte procedendo poi in direzione San Colombano fino all'incrocio con...