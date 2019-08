Tornata in funzione la rete Tim per i cellulari a Colle Di Compito grazie ad una soluzione temporanea

Altri articoli in Piana

martedì, 13 agosto 2019, 13:04

Matteo Petrini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia Capannori, ha presentato un'interrogazione per avere alcune delucidazioni

martedì, 13 agosto 2019, 12:39

Martedì 20 agosto al polo culturale Artèmisia di Tassignano e giovedì 22 agosto al parco 'Pandora' di Segromigno in Monte' si terranno due laboratori gratuiti per bambini e famiglie realizzati nell'ambito del progetto "Lucca In: inter-relazioni in natura contro la povertà"

martedì, 13 agosto 2019, 11:52

Durerà fino al 31 agosto la programmazione di Arena Puccini, il cinema sotto le stelle in piazza Ospitalieri, ad Altopascio. La manifestazione sta riscuotendo per il terzo anno consecutivo un grande successo, come dimostrano i numeri, molto alti sera dopo sera, con punte da tutto-esaurito

lunedì, 12 agosto 2019, 17:38

Per il secondo anno consecutivo il vicesindaco Franco ha rappresentato il Comune di Porcari alla commemorazione dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema del 12 agosto 1944 insieme con il consigliere della sezione Pisa, Lucca e Livorno, Luciano Giannini

lunedì, 12 agosto 2019, 14:47

Anziani, persone sole o con difficoltà di spostamento o con situazioni socio-economiche disagiate potranno contare su un nuovo servizio gratuito, il 'Taxi dei donatori' promosso dai Donatori di Sangue Fratres di Coselli, Badia di Cantignano, Guamo e Vorno con il sostegno del comune di Capannori e la partnership dell'associazione 'La...

domenica, 11 agosto 2019, 11:24

Yuri Dini è ancora un giocatore della Polisportiva Capannori. Uno dei protagonisti della vittoria del campionato di Prima Divisione nel 2016 che anche nelle ultime tre stagioni nel campionato di Promozione si è confermato uno dei giocatori più preziosi a disposizione della squadra