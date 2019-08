Piana : altopascio



Tre marocchini presi dopo l'inseguimento: arrestati per spaccio

sabato, 10 agosto 2019, 10:00

Nella notte i carabinieri di Altopascio hanno tratto in arresto per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio tre cittadini marocchini, rispettivamente di 24, 21 e 18 anni.



Ai tre, all'interno della loro autovettura, è stato intimato l'alt da una pattuglia dell'Arma che stava eseguendo un posto di controllo nella zona periferica del comune, senza però che gli stessi ottemperassero all'ordine dei militari. Durante l'inseguimento che ne è scaturito uno degli occupanti il mezzo ha lanciato dal finestrino un piccolo involucro, poi recuperato e risultato contenere pochi grammi di hashish.



Bloccata l'auto e perquisiti i tre stranieri, sono stati recuperati circa 1.000 euro in banconote da piccolo taglio dei quali nessuno rivendicava la proprietà. Tutti sono stati tratti in arresto con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e questa mattina si celebrerà nei loro confronti l'udienza di convalida contestualmente al processo con rito direttissimo.