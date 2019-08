Piana



Un parco nel centro del paese, al via il percorso per la riqualificazione dell’area esterna del Cavanis

domenica, 11 agosto 2019, 11:18

Un parco pubblico, aperto e inclusivo, che si snoda lungo un percorso unico intorno ai tre campi sportivi che in quell’area già insistono. Le risorse per la progettazione della nuova area esterna del Cavanis arrivano dall’avanzo di amministrazione approvato con delibera di consiglio lo scorso 29 luglio.

“Tutta l’area intorno al Cavanis diventerà un luogo aperto e accessibile a tutti - giovani, anziani e persone con difficoltà motorie - che quindi lo potranno frequentare in totale sicurezza e senza la presenza di barriere. Saranno anche Installate alcune telecamere di videosorveglianza per preservare la zona da possibili atti vandalici o altre attività illecite che potrebbero consumarsi soprattutto con il calare della sera. Quesa l’idea di massima, ma i dettagli intendiamo condividerli con la Parrocchia di S. Giusto e l’amministrazione provinciale”.

La riqualificazione dell’area si concretizzerà nella cura del verde, percorsi pedonali e nuovi punti luce e riguarderà anche il rifacimento della pavimentazione dei campi da tennis e basket.

“Una piccola cittadella dello sport e del tempo libero - conclude Fanucchi -, un altro polmone verde a disposizione dei cittadini per attività di vario genere e aperto per ospitare manifestazioni ludiche e di carattere culturale. Ogni spazio comune che riusciremo a rivalutare e mettere a disposizione della Comunità sarà un mattoncino in più per rendere Porcari un paese sempre più sicuro e capace di attrarre persone”.