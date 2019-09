Piana



“Va fatta chiarezza sul presunto ritrovamento di “pulper“ o similari, nell’area militare di Tassignano“

Esordisce in questo modo il consigliere comunale Gaetano Ceccarelli, della lista civica “Popolari e Moderati“, firmatario di un apposita interpellanza al sindaco sull’argomento, che prosegue:

In conseguenza dei lavori di scavo per la costruzione del nuovo hangar destinato agli aviolanci di paracadutisti militari, secondo diverse circostanziate segnalazioni di abitanti della zona alcune corredate da foto, pare siano stati portati alla luce anche “ pulper “ o materiali similari comunque riconducibili a prodotti di scarto del processo di lavorazione della carta la cui presenza, se accertata, impone la bonifica integrale dell’area con lo smaltimento di tali scarti in conformità alle normative vigenti. E’ notorio che il “ pulper “ contiene plastiche, metalli, inchiostri, ecc. ecc.

Va considerato, per inquadrare meglio la problematica anche nel suo pieno impatto sui cittadini delle zone circostanti, che la falda acquifera nell’area in questione soggiace in prossimità del piano di campagna nei periodi di “ morbida “, che nella zona di cui si parla sprovvista di acquedotto pubblico, per l’approvvigionamento idrico si utilizzano pozzi privati che attingono direttamente alla falda locale ed inoltre, che l’area oggetto del presunto smaltimento illecito di rifiuti si trova a poco più di 100 mt. dal nucleo densamente abitato.

Tutto ciò spiega perchè tra la popolazione residente nelle vicinanze e non solo, c’è forte preoccupazione e si attendono giustamente dagli Enti preposti risposte chiare ed esaustive al riguardo. Di tale turbamento si è fatto carico anche il sindaco Menesini che a quanto risulta, alla luce dell’interpellanza ricevuta, ha già chiesto chiarimenti sulla vicenda alle Autorità militari preposte alla vigilanza ed al controllo sui lavori in corso a Tassignano, attendendosi risposte in tempi brevi.

Per parte nostra auspichiamo sviluppi positivi e tranquillizzanti, ma è comunque doveroso mantenere alta la guardia sul caso ed è quello che senz’altro faremo, a fianco della cittadinanza.