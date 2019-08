Yuri Dini, ancora un anno in biancorosso

Altri articoli in Piana

domenica, 11 agosto 2019, 11:18

Un parco pubblico, aperto e inclusivo, che si snoda lungo un percorso unico intorno ai tre campi sportivi che in quell’area già insistono. Le risorse per la progettazione della nuova area esterna del Cavanis arrivano dall’avanzo di amministrazione approvato con delibera di consiglio lo scorso 29 luglio

sabato, 10 agosto 2019, 22:06

Dopo aver letto la deliberazione circa i lavori previsti alla palestra Carlo Piaggia di Capannori e dopo la nota dell'assessore Del Carlo, ieri mattina Matteo Petrini, Consigliere comunale Capannori, ha protocollato, a nome di tutto il partito, un'interrogazione

sabato, 10 agosto 2019, 14:57

"Rivolgo il mio plauso alle forze dell'ordine, in questo caso ai carabinieri, che stanno portando avanti azioni di controllo, prevenzione e contrasto alla criminalità". Inizia così l'intervento del sindaco di Altopascio, Sara D'Ambrosio, in relazione alle ultime attività delle forze dell'ordine sul territorio comunale

sabato, 10 agosto 2019, 13:11

Si chiude a Capannori, dopo S.Ginese e Tofori, un trittico di concerti per il Francigena International Arts Festival che hanno entusiasmato le pievi capannoresi con la straordinaria musica proposta

sabato, 10 agosto 2019, 11:06

L'amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari - nell'ultima variazione di bilancio, approvata dal consiglio comunale il 29 luglio scorso - ha stanziato quasi 60 mila euro per il progetto esecutivo, primo passo verso la realizzazione di una struttura che di fatto accorperà le due scuole dell'Infanzia di via Sbarra e...

sabato, 10 agosto 2019, 11:03

Il centro di Ricerca Rifiuti Zero ed il comune di Capannori tornano alla carica e prendono nuovamente carta e penna per scrivere ad altri 'marchi' famosi che utilizzano imballaggi non riciclabili principalmente realizzati in plastica mista ad altri materiali, affinché trasformino le loro confezioni rendendole differenziabili