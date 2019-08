Piana : capannori



Zappia (Lega): "Abbandono in via delle Ville"

martedì, 20 agosto 2019, 08:50

Il consigliere comunale della Lega Salvini di Capannori, Bruno Zappia, interviene per denunciare la situazione che si è venuta a creare in via delle Ville.



"Questa è via delle Ville, un'arteria importante che viene percorsa da centinaia di macchine, motorini, biciclette - denuncia - e come si vede dalla foto viene attraversata anche da pedoni che camminano ai bordi della strada con l’erba alta che nasconde la visibilità creando seri pericoli per chi si incammina e non solo; non si vede nemmeno il silos del controllo della velocità, un altro sprego di questa amministrazione: spesi centinaia di migliaia di euro per i silos che non servono a nulla (forse per riempire le tasche di qualcuno?). Sono finite le elezioni e si torna all’abbandono totale di illuminazione, fognature, sicurezza, rifiuti ecc.ecc."