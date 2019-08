Zappia (Lega): "Mercato torni in piazza Aldo Moro"

Altri articoli in Piana

venerdì, 2 agosto 2019, 19:27

I gruppi di opposizione nel consiglio comunale di Capannori esprimono sconcerto e preoccupazione per la superficialità emersa nella gestione dei lavori delle commissioni permanenti e del consiglio comunale

venerdì, 2 agosto 2019, 17:32

90mila euro per demolire alcuni consistenti abusi edilizi presenti sul territorio comunale: si tratta di veri e propri fabbricati, realizzati su aree agricole, destinati ad abitazione

venerdì, 2 agosto 2019, 14:45

Partiranno ad inizio autunno i lavori per la realizzazione del secondo lotto della pista ciclo-pedonale della via Francigena lungo la Via Romana che collegherà la Misericordia alla chiesa di Capannori, per il quale è pronto il progetto esecutivo

venerdì, 2 agosto 2019, 10:29

Nuova sede, nuovo staff tecnico ma stessa passione e stessa qualità di sempre. È tutto pronto in casa Tau Calcio per il via alla nuova stagione sportiva della Scuola Calcio Inter, la realtà della galassia Tau rivolta alle bambine e ai bambini nati negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014,...

venerdì, 2 agosto 2019, 08:30

Il filo conduttore delle opere è la bellezza come forza della vita, emozione e colore. Quella di Begliomini è una pittura diretta, immediata, che passa dai toni romantici a quelli più naturalistici fino all'evocazione del sogno

giovedì, 1 agosto 2019, 16:43

Una colonna portante della polizia municipale di Altopascio: ecco chi è Maurizio Orsucci, in servizio da oltre 40 anni e da oggi ufficialmente in pensione. Prima agente, poi ufficiale fino a indossare le vesti di vicecomandante della Municipale della cittadina del Tau, dove, per alcuni periodi, ha ricoperto anche il...