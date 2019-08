Piana



Zappia (Lega): “Sulla Pesciatina erba alta e mancano illuminazione e fognature”

venerdì, 30 agosto 2019, 16:53

Prosegue, dalla sua candidatura a consigliere comunale, la battaglia di Bruno Zappia, per denunciare le carenze e le inefficienze delle strade comunali che, questa volta, si concentra sull’arteria principale che attraversa Capannori collegandola alla città di Lucca: la via Pesciatina.

È con una foto, infatti, che Zappia mette in evidenza come la via sia lasciata all’abbandono con erba alta ai lati tale da ridurre la visibilità contribuendo a favorire incidenti: “Questa è via Pesciatina un’arteria importante, se non la più importante, del comune di Capannori – ha detto il consigliere – la strada viene percorsa da migliaia di macchine, moto, camion e biciclette e l’erba alta riduce la visibilità causando incidenti soprattutto la notte”.

Pericolosità aggravata – a suo dire – anche dalla scarsa illuminazione: “nel tratto che va dalla rotatoria di Lunata fino a quella del bar colibrì manca completamente l’illuminazione”.

Problemi anche per i residenti che, secondo il consigliere, come accade in altre zone, sono completamente abbandonati e privi di fognature adeguate.

“Questo – afferma – è il biglietto da visita che un’amministrazione non dovrebbe mai mostrare. Questa amministrazione – conclude sferrando un duro attacco alla giunta Menesini – ha fallito su temi fondamentali che dovrebbero venire prima di altri. Prima, per esempio, di una piazza da 2 milioni di euro o un polo tecnologico da 5,5 milioni di euro”.