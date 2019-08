Piana : capannori



Zappia (Lega): "Totale mancanza di sicurezza in via della chiesa a Borgonuovo"

mercoledì, 14 agosto 2019, 09:40

Il consigliere comunale della Lega di Capannori, Bruno Zappia, denuncia lo stato della strada in via della chiesa a Borgonuovo e attacca l'amministrazione.



"I cittadini di Capannori - interviene - non sanno più a cosa credere se ai disagi che vivono quotidianamente o alle belle parole di questa amministrazione che scrive sui giornali. Questa è via della chiesa a Borgonuovo, la totale mancanza di asfaltatura ai margini della strada è pericolosissima, sia percorrendola a piedi che in bicicletta e in moto. I cittadini non possono camminare ai bordi delle strade; percorrerli è una trappola e c'è il rischio di gravi incidenti. Manca la totale illuminazione, immaginate percorrerla al buio. Essendo un rettilineo, le macchine sfrecciano e naturalmente i cittadini non si sentono sicuri “mancano i dossi”. C’e l’esigenza dì intervenire concretamente e presto, queste non sono opere eccessivamente onerose, ma utili, direi fondamentali".