Zappia (Lega): "Viale Europa, manca illuminazione pubblica"

martedì, 6 agosto 2019, 13:59

Sarà con una serie di eventi, che inizieranno con l’appuntamento teatrale di domani sera e proseguiranno con varie iniziative autunnali e con la costruzione di una nuova tettoia di fronte all’ingresso della struttura, che il centro diurno per anziani di Porcari festeggerà i suoi 30 anni di attività

martedì, 6 agosto 2019, 13:53

L'Asd L'Acquario Altopascio ha ottenuto la Stella di bronzo al merito sportivo per l'anno 2018. La comunicazione ufficiale è arrivata alla presidente Antonella Carpanese direttamente da Giovanni Malagò, presidente del Coni, come riconoscimento per l'attività ventennale svolta al servizio dello sport in generale e del pattinaggio in particolare

martedì, 6 agosto 2019, 13:28

Da martedì i cittadini del Compitese avranno di nuovo la rete TIM del cellulare funzionante. Una notizia attesa a Colle di Compito e anche in altri paesi della zona, perché ormai da settimane la rete mobile era assente a causa di un incendio che ha praticamente distrutto il ripetitore

martedì, 6 agosto 2019, 12:38

Brutto incidente per un operaio di 38 anni, questa mattina intorno alle 9.30, in una fabbrica di Porcari, nei pressi di Via Fossanova. L'uomo, che pare stesse effettuando dei lavori di movimentazione di fusti contenenti prodotti chimici e solventi, probabilmente in seguito alla rottura di uno di questi, sarebbe stato...

martedì, 6 agosto 2019, 10:50

Matteo Petrini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Capannori, interviene in merito alla diatriba tra il sindaco di Capannori Luca Menesini e il primo cittadino di Lucca Alessandro Tambellini circa l'ordinanza antitir

martedì, 6 agosto 2019, 10:48

Lunedì 5 agosto sono state consegnate dal Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca alla Croce Verde di Porcari attrezzature mediche diagnostiche, che andranno in dotazione alle autoambulanze, donate grazie al ricavato della Corsa “Rotary insieme si vince” realizzata in collaborazione e con il sostegno dell'Atletica Porcari