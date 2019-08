Piana : capannori



Semafori con il conto alla rovescia: la proposta di Zappia (Lega)

sabato, 10 agosto 2019, 09:15

Il consigliere comunale della Lega di Capannori, Bruno Zappia, interviene in merito all'installazione dei semafori con il conto alla rovescia.



"Il 19 dicembre - esordisce - sono entrate in vigore le disposizione inserite nel decreto del 27/4/2017 del ministero del l’infrastrutture e dei trasporti, che regolano l’omologazione e l’installazione del conto alla rovescia per gli impianti semaforici, sistema ampiamente diffuso in gran parte degli altri paesi".



"A breve - spiega - sulle strade accanto a ogni semaforo vedremo un display luminoso che indicherà i secondi rimanenti prima del cambio del colore gli automobilisti e pedoni potranno evitare di occupare gli incroci quando la luce sta per cambiare o al contrario dì trovarci distratti al momento dell’arrivo del verde".



"Propongo all’amministrazione - conclude - di installare i semafori con il conto alla rovescia che eviteranno, oltre agli incidenti, anche svariate multe sia ai camionisti che agli automobilisti".