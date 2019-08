Piana



Zappia: “Via Martiri Lunatesi all’abbandono!”

lunedì, 26 agosto 2019, 20:21

“Presenterò un’interpellanza per risolvere le problematiche che affliggono una delle vie centrali del comune di Capannori spesso al buio, priva di un’asfaltatura adeguata e pericolosa”. Questa la denuncia del consigliere comunale della Lega, Bruno Zappia, riguardo via Martiri Lunatesi quella che della sede comunale conduce fino alla piscina di Capannori.

“Quando piove – prosegue il consigliere – talvolta resta al buio per giorni riducendo la sicurezza per le abitazioni e mettendo in serio pericolo coloro che percorrono questa strada. Occorre anche aggiungere che nelle vie traverse non sono state completate opere di asfaltatura che, insieme ad avvallamenti e tombini rialzati, costituiscono un pericolo per chi va in moto e in macchina”.

Problemi che, secondo Zappia, non si limitano alla sicurezza, ma colpiscono anche la vivibilità del quartiere da parte dei residenti: “La costruzione della nuova piazza ha condotto alla cancellazione, operata in modo superficiale, di decine di posti auto rendendo difficile per i residenti, durante qualche evento o quando c’è il mercato, trovare parcheggio e richiedendo, quindi, la necessità di realizzare strisce gialle per gli abitanti. A queste problematiche si aggiungono quelle riguardanti l’esigenza di fare un parcheggio nella traversa VIII e di intervenire nel parco giochi presente nel quartiere sprovvisto di un impianto idrico per un’adeguata irrigazione e di un tappeto necessario per attutire le eventuali cadute dei bambini”.