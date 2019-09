Piana



50&Più Università, corsi a Capannori

giovedì, 12 settembre 2019, 11:59

Tornano per il terzo anno consecutivo a Capannori i corsi di 50&Più Università in collaborazione con il Comune. Crescono le proposte formative dedicate ai meno giovani per il nuovo anno accademico 2019-2020. Cucina, igiene alimentare, laboratorio di scrittura autobiografica, laboratorio teatrale, lingua inglese, nuove tecnologie, storia dell'arte, storia della filosofia, storia della miniatura. Questi i corsi in programma al polo didattico di Capannori di '50&Più' Università' che ha come sede principale la scuola secondaria di primo grado 'Carlo Piaggia' di Capannori, ma prevede alcuni corsi anche nella sala riunioni del Comune, nella sede dei donatori di sangue 'Fratres' di Lunata e in quella di Confcommercio e 50&Più Università a Lunata.

"L'esperienza di 50&più università a Capannori è in continua crescita e per noi questo è motivo di soddisfazione - spiegano l'assessore alla scuola Francesco Cecchetti e la consigliera comunale Silvana Pisani -. Per il prossimo anno accademico sono infatti in programma più corsi rispetto allo scorso anno e si amplia quindi l'offerta formativa destinata agli over 50 e non solo. Siamo di fronte ad una significativa opportunità formativa e culturale che viene offerta a tutti coloro che non più giovani dispongono di maggiore tempo per approfondire e coltivare i temi di proprio interesse in un'ottica di formazione permanente delle persone. Queste attività rientrano nel progetto di 'Scuola Aperta' grazie al quale le scuole non sono solo a disposizione degli studenti al mattino, ma anche della comunità in orario extrascolastico. Ringraziamo 50&Più Università per l'impegno profuso nell'attivazione di nuovi e interessanti corsi auspicando una grande partecipazione al fine di poter implememtare ancora più l'offerta formativa".

"Siamo noi di 50&Più Università di Lucca a ringraziare il Comune di Capannori e la dirigente scolastica Tina Centoni per l'opportunità che da tre anni ci stanno offrendo -afferma Rosa Conte, coordinatrice di '50&Più Università' - Siamo entrati nella realtà locale in punta di piedi e subito abbiamo ottenuto tutto ciò che desideravamo in termini sia di disponibilità dei locali per i nostri corsi e conferenze, sia di collaborazione puntuale e preziosa per ogni necessità. I corsi sono stati subito seguiti con attenzione ed interesse e questo ci stimola a continuare con sempre maggior impegno il nostro lavoro di diffusione della cultura e di aggregazione sociale tra gli over 50. Dal 18 settembre inizierà anche a Capannori un corso di cammino, nell'ambito del progetto "Argento Vivo" promosso dall'USL Toscana Nord Ovest, con l'obiettivo di promuovere l'attività fisica che, come risaputo, migliora la qualità della vita a tutte le età".

I corsi:

Cucina: periodo ottobre-novembre (sei lezioni della durata di tre ore due volte a settimana). In collaborazione con l'associazione Cuochi Lucchesi. Sede donatori di sangue Fratres Lunata. Quinto corso dimostrativo di Cucina Base con diploma e sorpresa finale.

Igiene alimentare docente Paola Frega Laureata in tecnica della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro presso l'Università di Pisa. Primo livello: dal 13 gennaio al 2 marzo il lunedì ore 9.30-11 (8 lezioni+ 1 visita guidata+ 1 laboratorio)- sala riunioni del Comune piazza Aldo Moro. Secondo livello dal 16 marzo all'11 maggio tutti i lunedì dalle 9.30 alle 11 (8 lezioni+ 1 visita guidata+ 1 laboratorio)- Sala riunioni del Comune piazza Aldo Moro. Sarà trattato il tema dell'igiene degli alimenti e della loro conservazione. Nel secondo livello saranno forniti elementi e nozioni evolute nell'ambito dell'igiene degli alimenti.

Laboratorio di Scrittura Autobiografica. Un viaggio alla (ri)scoperta del Sé. Docente Anna Lisa Del Carlo laureata in Lettere. Docente di Lettere alle scuole secondarie. Primo livello: dal 22 ottobre al 17 dicembre (8 lezioni) il martedì ore 15.00-17.30. Secondo livello (per coloro che hanno già frequentato lo scorso anno accademico) dal 7 gennaio al 25 febbraio il martedì ore 15.00-17.30 (8 lezioni). Sarà attivato anche un terzo laboratorio dal 3 marzo al 31 marzo il martedì ore 15.00-17.30 (5 lezioni ). Sede dei tre corsi Confcommercio e 50&Più Università a Lunata. Sarà trattato il tema dell'autobiografia che, oltre all'apparente scrittura del sé, è uno strumento che attraverso la ricostruzione della memoria permette di riscoprire la propria identità attraverso il ricordo, ma anche le immagini, i libri e la cultura che ci circonda.

Laboratorio teatrale-Corso Intermedio docente Francesco Tomei, dottorato di ricerca in Storia del Teatro (Università di Firenze). Dal 16 ottobre il mercoledì ore 16.00-18.00 (28 lezioni + prove per lo spettacolo finale)- scuola secondaria di primo grado 'C.Piaggia'. Un percorso dedicato a principianti e appassionati per scoprire insieme che il teatro è per tutti.

Lingua Inglese docenti: Caterina Crini, Sara Lepori laureate in Lingue e Letterature Straniere. Livello principianti: classe C - Caterina Crini dal 25 ottobre il giovedì 10.30-12 (25 lezioni)- sede Confcommercio e 50&Più Lunata. Classe D -Sara Lepori dal 23 ottobre il mercoledì ore 15.30-17 (25 lezioni)- scuola secondaria di primo grado 'C.Piaggia'. Livello intermedio Classe D- Caterina Crini dal 25 ottobre il giovedì ore 9-10.30 (25 lezioni); sede Confcommercio e 50&Più Lunata; Classe E -Sara Lepori dal 23 ottobre il mercoledì ore 17.00-18.30 (25 lezioni)- scuola secondaria di primo grado 'C.Piaggia'.

Ai corsi (eccetto il livello principianti) si accede tramite test che si effettuerà martedì 8 ottobre presso l'aula alla ex caserma Lorenzini.

Nuove Tecnologie: docente Letizia Giorgetti sistemista It ed esperta in Sicurezza Informatica.1)Smartphone e tablet- impararE a gestire correttamente i dispositivi mobili, dal 16 gennaio al 19 marzo il giovedì ore 15.30-17.00 (10 lezioni)- scuola secondaria di primo grado 'C.Piaggia'. 2)Social Networks; Facebok, Instagram, Twitter- informazione, interazione e servizi di qualità nella 'giungla inquinata' del social networks 4.0, dal 2 aprile al 14 maggio il giovedì ore 15.30-17.00 (6 lezioni)- scuola secondaria di primo grado 'C.Piaggia'. Per frequentare il corso è necessario avere un dispositivo personale con collegamento internet.

Storia dell'Arte docente Daniele Micheli laureato in Scienze dei beni culturali e giornalista. Dal 5 novembre al 31 marzo il martedì ore 15.30-17.00 (20 lezioni +1 visita guidata prevista per sabato 18 aprile)- scuola secondaria di primo grado "C. Piaggia" . Tema trattato: Il Medioevo: dall'arte Paleocristiana al Gotico.

Storia della Filosofia: docente Marina Laura Ciucci docente di Storia e Filosofia. Dal 14 gennaio al 21 aprile il martedì ore 17-18.30 (15 lezioni) -scuola secondaria di primo grado 'C.Piaggia'. Il corso si propone di offrire un'introduzione alla storia della filosofia occidentale a partire dalle sue origini affrontando i primi filosofi greci.

Storia della Miniatura:docente: Daniele Micheli laureato in scienze dei beni culturali, giornalista. Dal 7 aprile al 12 maggio il martedì ore 15.30-17.00 (6 lezioni) - scuola secondaria di primo grado 'C.Piaggia'. Obiettivo del corso è tracciare brevemente le grandi variazioni stilistiche nella decorazione del libro durante il Medioevo, cercando di mettere a fuoco le macro-aree geografiche in Europa.

Per tesseramenti e iscrizioni è possibile rivolgersi alla sede Confcommercio e 50&Più di Lunata (via della Madonnina 33/b) tutti i martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00. Tel 0583 429961.