Piana



A Marginone la presentazione del libro di Silvia Panichi

mercoledì, 25 settembre 2019, 12:47

Appuntamento con la storia, questo venerdì 27 settembre dalle ore 21, nel salotto artistico di Villa Le Sughere, in località Conti 15 a Marginone di Altopascio, per la presentazione del libro di Silvia Panichi dal titolo: “Roma antica e la nuova America - Come il mito di Lucrezia e l'idea della Repubblica varcarono l'Oceano” (Donzelli Editore, saggi. Arti e lettere). La serata che ci svilupperà con la conversazione con l’autrice avrà una recensione dello scrittore e professore dell’Università di Pisa Franco Donatini.

Sinossi. Gli Stati Uniti d’America e Roma antica: due mondi lontani, ma vicini nello spirito. I Padri fondatori della Repubblica americana ebbero come costante punto di riferimento vicende e personaggi della Repubblica romana: era ad essi infatti che si richiamava la nuova classe dirigente, alle prese con la costruzione di una nazione. Seguendo le tracce della classicità disseminate fra arte, letteratura e cinema, Silvia Panichi ci accompagna con passo agile alla scoperta di imprevedibili incroci di intellettuali, artisti e politici. L’oceano che separa Vittorio Alfieri dal suo nuovo eroe, George Washington, si rivela così un tragitto breve, e assai trafficato, continuamente solcato da programmi estetici e valori, saperi e modelli mutuati dal mondo antico. Raccontare il presente attraverso i miti del passato ha aiutato la costruzione di una coscienza collettiva nel nascere delle democrazie occidentali. E se è vero che quei miti a tratti ancora oggi riaffiorano, anche in ambiti insospettabili come film o canzoni, ciò avviene in maniera sporadica; da troppo tempo il dialogo con la classicità è stato interrotto: occorre riprenderlo al più presto, per ritrovare un punto di riferimento vitale in una società sempre più disorientata.

Silvia Panichi. Docente universitaria, antichista di formazione, si occupa in particolare della trasmissione di temi e modelli dell’antichità classica nell’arte moderna. Ha pubblicato, insieme a Vincenzo Farinella, L’eco dei marmi. Il Partenone a Londra: un nuovo canone della classicità (Donzelli, 2003). Con Donatella Puliga è autrice, per Einaudi, di In Grecia (2001), Un’altra Grecia (2005) e Roma (2012). Dal 2008 al 2013 è stata assessora alla Cultura del Comune di Pisa.