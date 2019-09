Piana : porcari



A Porcari torna la Festa dello Sport, centinaia di ragazzi pronti a scoprire le varie discipline

mercoledì, 25 settembre 2019, 15:00

Lo sport deve essere per tutti. Con questo motto l'amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari propone Sabato 28 settembre la Festa dello Sport, giunta alla 14^ edizione. Una festosa marea di ragazzi è pronto a invadere piazza Felice Orsi. La mattina (9-12) la manifestazione è riservata alle scuole (sono attesi circa 200 ragazzi) mentre nel pomeriggio (14-18) l'iniziativa è aperta a tutti.

Nel corso della giornata i bambini avranno la possibilità di conoscere ma soprattutto di cimentarsi in molte discipline, per capire quale di queste si avvicina maggiormente alla propria sensibilità e attitudine. Nel pomeriggio è prevista anche la presenza in piazza dell'associazione sportiva Baskin Lucca, che da anni promuove la prima attività sportiva davvero inclusiva attraverso la partecipazione attiva di giocatori normodotati e non, con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o mentale).

La piazza del Municipio si trasformerà così per un giorno in un grande impianto sportivo multidisciplinare, per accogliere e abbracciare centinaia di atleti in erba. Un sforzo organizzativo non da poco da parte dell'ufficio Sport che ha lavorato per allestire la manifestazione nel rispetto degli standard di sicurezza richiesti dalle nuove normative.

Un ringraziamento va alle tante associazioni sportive coinvolte, pronte a mettere a disposizione i loro istruttori per guidare i bambini alla scoperta delle varie discipline sportive.

In occasione della manifestazione (dalle 7 alle 20 di sabato 28 settembre) la Polizia Municipale ha emesso un'ordinanza di divieto di transito e sosta in via del Municipio (nel tratto compreso tra via Roma e via del Bozzo), via Pacini (nel tratto compreso tra via Roma e piazza Orsi) e piazza Felice Orsi.