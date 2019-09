Piana : altopascio



Ad Altopascio la cura e la prevenzione si fanno in piazza con gli ambulatori medici mobili della Misericordia

martedì, 10 settembre 2019, 14:08

Ambulatori mobili direttamente in piazza, per fare visite specialistiche gratuite a chiunque abbia necessità. Si chiama Missione Salute ed l'iniziativa promossa dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, organizzata sul territorio di Altopascio dalla Misericordia locale, per contrastare il fenomeno della non-inclusione sociale e promuovere un servizio di prevenzione e protezione sanitaria completamente gratuito dedicato a tutte le persone che vivono in situazione di estrema marginalità.

I due ambulatori mobili saranno presenti sabato 14 e domenica 15 in piazza Vittorio Emanuele in occasione della Festa del pane (orario 9-12 e 15-19 per il sabato; 9-12 e 15-18 per la domenica): le visite specialistiche coinvolgeranno medici di medicina generale, cardiologi e angiologi, podologi, otorini, urologi, neurologi, oculisti e infermieri.

L'iniziativa, promossa anche dall'amministrazione comunale, dalla Caritas della parrocchia di Altopascio, Caritas diocesi di Lucca, Caritas Pescia, Farmacia comunale Altopascio e Fratres Altopascio, rispecchia pienamente l'attività della Misericordia della cittadina del Tau, che da quasi due anni ha attivato sul territorio altopascese il poliambulatorio specialistico Rami per garantire visite specialistiche a prezzi sociali. "Con Missione salute e gli ambulatori mobili - spiega il Governatore della Misericordia, Salvatore Bono -, porteremo nel cuore di Altopascio, in occasione della festa tipica e tradizionale del nostro comune, la missione primaria della Misericordia: diffondere buone pratiche per la prevenzione e la cura delle persone e supportare in modo concreto coloro che hanno più bisogno e maggiori difficoltà sociali ed economiche. Lo facciamo da circa due anni con il Poliambulatorio specialistico, attivo nella nostra sede in via Marconi, che permette a tante persone di effettuare visite a prezzi calmierati e popolari. E lo facciamo anche con tutti gli altri servizi che offriamo al territorio e che strutturiamo insieme all'amministrazione comunale, sempre attenta alle esigenze di chi ha maggiori necessità".