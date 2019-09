Piana



Al via 'Puliamo il mondo 2019' e 'World cleanup day'

venerdì, 20 settembre 2019, 15:46

Da domani (sabato 21) e fino a domenica 29 settembre le 'pettorine gialle' di 'Puliamo il Mondo' saranno in giro sui territori di Capannori, Porcari e Montecarlo per raccogliere i rifiuti abbandonati e sensibilizzare i cittadini al decoro dei luoghi dove vivono. Tanti volontari muniti di cappellino, guanti, sacchetti per differenziare e rastrello ripuliranno in particolare parchi, aree protette, rii e canali, vie e piazze di tante frazioni. In programma anche lezioni mirate sulla raccolta dei rifiuti rivolte agli studenti, cui seguirà la pulizia degli spazi esterni degli istituti scolastici, luoghi pubblici e visite alle isole ecologiche e aziende che praticano l'economia circolare.

Nell'ambito di 'Puliamo il Mondo' domani (sabato) con inizio alle 15 in occasione della manifestazione mondiale 'World Cleanup day' si terrà anche un appuntamento per la pulizia dell'area del casello autostradale del Frizzone.

L'iniziativa 'Puliamo il Mondo 2019', che lancia la campagna 'Prima che sia troppo tardi' per liberare dai rifiuti i territori e costruire relazioni di comunità, è promossa da Legambiente Capannori e Piana Lucchese, affiancata e supportata dai Comuni di Capannori, Porcari e Altopascio, Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Ascit, Centro di Ricerca Rifiuti Zero, Smurfit Kappa Recycling, in collaborazione con le scuole secondarie di primo grado Camigliano, Lammari, S. Leonardo in Treponzio, Porcari e Montecarlo; scuole primarie di Spianate, Capannori, Marlia, Pieve S. Paolo, San Colombano; Centro del Riuso 'Daccapo', Gruppi Fratres di Matraia, Pieve S. Paolo, Paganico, Associazione per Lammari, Associazione Il Faro, Atletico Gragnano – Asd e Comitato Paesano, Circolo 'Don Aldo Mei' di Ruota, Comitato per Rughi, Cooperativa sociale Odissea con i giovani dei centri di accoglienza presenti sul territorio, e gruppi di cittadini.

Il nutrito programma di 'Puliamo il mondo 2019' è stato presentato questa mattina (venerdì) nel corso di una conferenza stampa svoltasi nella sede comunale di Capannori alla quale hanno partecipato, l'assessore all'ambiente del Comune di Capannori, Giordano Del Chiaro, il vicesindaco di Porcari Franco Fanucchi con l'assessore Elisa Baiocchi, il presidente di Legambiente Capannori e Piana Lucchese, Maria Cristina Nanni, il presidente di Ascit Maurizio Gatti, il presidente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi, il responsabile del Centro di Ricerca rifiuti zero Rossano Ercolini, Luca Mannori di Smurtif Kappa Recycling, Daniele Guidottti, di 'Daccapo', la presidente del consiglio comunale di Capannori Gigliola Biagini e i consiglieri comunali Claudia Berti, Marco Bachi, Gianni Campioni e Laura Lionetti.

"Anche quest'anno abbiamo concentrato le energie sulle scuole, poiché il mondo è in mano ai bambini e come Greta Thunberg insegna, non esiste un'età per amare il territorio e perseguire azioni migliorative - afferma Maria Cristina Nanni , presidente di Legambiente Capannori e Piana di Lucca-. La novità di quest'anno è stata la collaborazione con aziende, associazioni e gruppi di liberi cittadini del territorio, alcuni dei quali ci hanno contattati spontaneamente per svolgere pulizie capillari, segno di una crescente coscienza ambientale. 'Scendere in campo' ci aiuta a comprendere lo stato attuale delle cose e ci stimola a mettere in pratica azioni di vero cambiamento, partendo dalle piccole azioni quotidiane. L'appello che lanciamo è quello di considerare gli oggetti con più rispetto, guardandoli come una potenziale risorsa ed avviarli (quando non più utilizzabili) al corretto (ri)ciclo vitale, alla raccolta differenziata".

"Anche per l'edizione 2019 diamo il nostro sostegno convinto a questa importante iniziativa di Legambiente che contribuisce a mantenere puliti i nostri territori, con grande attenzione ai luoghi pubblici, e sensibilizza la cittadinanza e, in particolare le nuove generazioni, sulla necessità di tenere comportamenti corretti e rispettosi dell'ambiente in cui viviamo - affermano l'assessore all'ambiente del Comune di Capannori Giordano Del Chiaro e il vicesindaco di Porcari, Franco Fanucchi -. Le sfide ambientali e il contrasto all'abbandono dei rifiuti sono per le nostre amministrazioni un tema prioritario su cui da tempo stiamo investendo risorse ed energie. Ringraziamo tutti i gruppi di volontari che nei prossimi giorni si impegneranno per restituire alla comunità luoghi più belli e più puliti dando un segnale concreto di grande civiltà".

Il programma completo della manifestazione:

Sabato 21 settembre:

Lammari – Isola ecologica di Lammari e centro riuso Daccapo/ Parco e cortile della scuola-Scuola Media "L. Nottolini"di Lammari- ore 8:45 – lezione su raccolta e riciclo e nuova vita dei rifiuti; ore 10 – Isola ecologica di Lammari e Centro Riuso Daccapo: visita guidata finalizzata a conoscere le buone pratiche e la gestione del ciclo dei rifiuti proveniente dalla raccolta differenziata porta a porta; ore 11.30 – pulizia del cortile e del giardino della scuola

Frizzone ore 15 (ritrovo parcheggio del casello autostradale). In occasione della manifestazione mondiale World Cleanup day promossa per pulire il pianeta soprattutto dalla plastica si terrà una iniziativa di pulizia, riflessione e proposta promossa dal Centro di Ricerca Rifiuti Zero, Zero Waste Italy, Ambiente e Futuro, Famiglie Rifiuti Zero in collaborazione con Comune di Capannori, Ascit e Smurfit Kappa Recycling. Sarà eseguita la pulizia dei cigli delle strade dell'area del casello autostradale interessati da abbandoni soprattutto di imballaggi in plastica, differenziando i rifiuti.

Lunedì 23 settembre: Altopascio – Spianate -scuola primaria di Spianate ore 8.30 – lezione su raccolta e riciclo dei rifiuti; ore 10 – prova pratica di raccolta dei rifiuti durante una passeggiata nelle aree antistanti la scuola.

Mercoledì 25 settembre: Camigliano - scuola secondaria di primo grado di Camigliano ore 8 – lezione su raccolta e riciclo dei rifiuti; ore 9 – visita guidata alla sede di Marlia della Smurfit Kappa Recycling- ore 11 – raccolta dei rifiuti nel cortile della scuola; Capannori – Parco Pubblico- scuola primaria "A. Del Fiorentino" di Capannori- ore 8.30 – lezione sulla raccolta e riciclo dei rifiuti; ore 10.30 – parco pubblico di Capannori dove gli alunni saranno impegnati nella pulizia dai rifiuti e nella manutenzione del Biolago; Guamo ore 17.30 – (ritrovo Piazza Maestri Guami)- pulizia dai rifiuti delle vie del paese. Collaborano le associazioni Csi Lucca, Mirco Ungaretti Onlus, La Sorgente, Gruppo Fratres Badia, Coselli, Guamo e Vorno.

Giovedì 26 settembre: San Colombano- scuola primaria di San Colombano 8.30 – lezione sulla raccolta e riciclo dei rifiuti; ore 11 – Pulizia del cortile della scuola. Montecarlo- scuola secondaria di primo grado di Montecarlo ore 11.30 lezione sulla raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti- ore 12.30 prova pratica di raccolta e differenziazione dei rifiuti nel corso di una passeggiata nei pressi dell'istituto scolastico.

Venerdì 27 settembre: Porcari - Centro storico, Torretta e dintorni- scuola secondaria di primo grado "E. Pea" di Porcari ore 8.30 - lezione sulla raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti; ore 9.00 - raccolta differenziata dei rifiuti nelle vie del centro storico, nella zona della Torretta e nell'area adiacente l'Istituto Statale "A. Benedetti"; S. Leonardo in Treponzio- scuola secondaria di primo grado "Don Aldo Mei" di San Leonardo in Treponzio ore 9.30– lezione su raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti; ore 10.30 – pulizia dell'area antistante l'istituto scolastico; Marlia Parcheggio della scuola/Via della Rimembranza- scuola primaria "A. Manzoni" di Marlia -ore 9.00 lezione sulla raccolta differenziata ed il riciclo dei rifiuti; ore 10.30 raccolta dei rifiuti nel parcheggio della scuola e prova pratica di differenziazione.

Sabato 28 Settembre: Gragnano ore 9 (ritrovo campo sportivo di Gragnano) pulizia delle strade ed aree verdi del paese a cura di Atletico di Gragnano-Asd e Comitato Paesano; Parezzana – Toringo – Verciano ore 14.30 (ritrovo piazzale della Chiesa di Parezzana) pulizia, rimozione discariche e raccolta differenziata dei rifiuti in alcuni punti del paese, a cura dell'associazione "Il Faro"; Ruota ore 16 (ritrovo Chiesa di Ruota) raccolta dei rifiuti nel borgo storico e nel tratto antistante la fontana del paese a cura del Comitato paesano e del Circolo culturale "Don Aldo Mei"; Santa Margherita ore 10 (ritrovo chiesa di Santa Margherita) passeggiata di gruppo e raccolta rifiuti abbandonati lungo le vie del paese; Matraia ore 14.30 (ritrovo Via delle Cave) – pulizia e raccolta dei rifiuti nelle vie del centro a cura del gruppo Donatori di sangue Fratres di Matraia; Camigliano ore 14.30 (ritrovo Via dei Ciabattari) pulizia e raccolta dei rifiuti nelle vie del centro; Lunata ore 14.30 (ritrovo piazzale della chiesa)- pulizia delle vie del paese a cura dei Donatori di sangue Fratres di Lunata.

In occasione della prima giornata del progetto "Salviamo le tartarughe marine, salviamo il Mediterraneo" promosso dal Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord in collaborazione con Ascit e Comune a cui hanno aderito molte associazioni del territorio saranno ripuliti vari corsi d'acqua. Di seguito il programma completo degli interventi: Marlia ore 9 (ritrovo piazzale della scuola secondaria di primo grado 'L. Nottolini' di Lammari) pulizia e controllo dei canali della zona di Lammari e Marlia; Gva Vorno (Rio di Vorno, Fosso Dello Spada, Canale Rogio, Rio Coselli, Rio Vorno), Misericordia Santa Gemma Galgani (Rio Ralla, Rio Leccio, Rio Dezza Bassa), Circolo Legambiente Capannori e Piana Lucchese (Canale Nuovo, Canale Giallo, Canale Novella-Viaccia, Canale Arnolfini), Donatori di Massa Macinaia (Rio Monsagrati, Rio San Leonardo, Rio di Massa), Donatori di S. Ginese/Colognora (Fossa campo sportivo S. Ginese, Fossa di confine, Fossa 9), Donatori di Paganico (Rio Frizzone, Rio Alpino, Fossa di Paganico), Associazione Presepe Di Ruota (Visona di Ruota e Castelvecchio), Associazione "Il faro" (Fossa Parezzana), Donatori di Pieve San Paolo (Rio Ozzoretto , Canaletta Malfatti), Comitato di zone (Rio Casale, Rio Ampollora), Associazione Per San Pietro (Gamberaio e Dezza alta), Associazione Atletico Gragnano (Rio di Lappato e Rio Scioppato), Associazione Donatori Di Lunata (Ozzoretto Lunata).

Domenica 29 settembre: Lammari – Parco pubblico 'I. Micheloni' ore 9 (ritrovo parcheggio del Parco) - passeggiata nelle aree verdi dei Laghetti di Lammari e rimozione dei rifiuti abbandonati, a cura dell'associazione Per Lammari; Rughi ore 9.30 (ritrovo parcheggio isola ecologica Salanetti 2) pulizia dai rifiuti dell'area circostante l' isola ecologica.