Alla Fondazione Lazzareschi la mostra di Art Brut "L'immaginario svelato" e la fotografica di Enzo Cei dedicata al disagio mentale

giovedì, 19 settembre 2019, 18:52

Marconi e Fagni: "Sono ormai da mesi che la cittadinanza lamenta e segnala cattivi odori nell'aria soprattutto la mattina e la sera e vengono percepiti da più parti del territorio ovvero da località Palandri, circonvallazione con la Bientinese, via Valico, via Firenze e via della Libertà"

giovedì, 19 settembre 2019, 16:57

Il consigliere comunale Gaetano Ceccarelli e l'assessore comunale Serena Frediani intervengono, con un comunicato, in merito alla decisione di Renzi di lasciare il PD insieme a circa 40 parlamentari

giovedì, 19 settembre 2019, 16:56

Frediani e Berti: “La difesa deve essere accessibile, affinché il compenso per l’avvocato non rappresenti uno scoglio o un motivo per rinunciare alla propria denuncia"

giovedì, 19 settembre 2019, 15:07

Taglio del nastro per una nuova farmacia sul territorio comunale. Sabato 21 settembre alle ore 18 sarà infatti inaugurata una nuova attività nel centro di Lappato in via Pesciatina. A gestirla sarà il dottor Ignazio Bobbio

giovedì, 19 settembre 2019, 13:02

"Ieri ho presentato a nome di Fratelli d'Italia due interrogazioni riguardanti temi sui quali, nonostante le richieste, non abbiamo mai ricevuto risposta" Esordisce così, in una nota, Matteo Petrini, consigliere comunale FDI Capannori

giovedì, 19 settembre 2019, 12:52

Cresce l'adesione al workshop sul tema 'Una valida alternativa riciclabile e compostabile alle plastiche e agli usa e getta' in programma sabato 21 settembre alle ore 9.30 al Parco scientifico di Segromigno in Monte, promosso dal Centro di Ricerca Rifiuti Zero, dal comune di Capannori e dall'azienda italo-francese 'Qwarzo'