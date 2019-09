Piana



Allo stadio di Marlia per la prima volta la finale del torneo “Settembre Lucchese”

martedì, 17 settembre 2019, 15:02

Capannori sempre più punto di riferimento per il calcio giovanile. Le finali del torneo “Settembre lucchese” quest’anno saranno giocate a Marlia. Per la prima volta l’impianto sportivo ospiterà le sfide decisive che assegneranno il titolo di campione di questa storica competizione promossa da US San Macario e Toscanagoal in collaborazione con la Figc Lucca. L’appuntamento è per il 30 settembre e il 1° ottobre.



Una bella soddisfazione per l’Asd Folgor Marlia che proprio nell’impianto di proprietà comunale ha la propria “casa”. L’associazione sportiva presieduta da Gianluca Landi crede fermamente nell’importanza del settore giovanile e sul ruolo che lo sport svolge per formare le nuove generazioni, trasmettendo valori positivi.



Il torneo “Settembre lucchese”, iniziato nei giorni scorsi nei campi dell’Us San Macario, vede coinvolte 40 squadre della provincia di Lucca e di altre zone della Toscana. Vi partecipano le categorie esordienti (12 anni), giovanissimi (14 anni), allievi (16 anni) e juniores (18 anni).

Lunedì 30 settembre alle ore 19 si giocherà la finale della categoria esordienti; alle ore 20.30 ci sarà quella degli juniores. Martedì 1° ottobre alle ore 18.30 sarà disputata la finale della categoria giovanissimi, seguita alle 20.30 da quella degli allievi.