Piana



Apre la nuova stagione cinematografica ad Artè

mercoledì, 25 settembre 2019, 12:09

Tutto pronto per la nuova stagione cinematografica di Artè promossa dal comune di Capannori e gestita da Cineforum Ezechiele 25,17. Ad aprirla sarà il film per tutta la famiglia "Mio fratello rincorre i dinosauri" tratto dal bestseller di Giacomo Mazzariol. La pellicola, in prima visione, di Stefano Cipani sarà in programma nel cinema teatro di via Carlo Piaggia a Capannori sabato 28 settembre con un doppio appuntamento alle ore 20 e alle 22, domenica 29 settembre alle ore 20 e lunedì 30 settembre alle ore 21.

La settimana successiva sarà proiettato "Martin Eden", film in prima visione di Pietro Marcelli tratto dal romanzo di Jack London che alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia quest'anno è stata premiato con la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile di Luca Marinelli. Il film sarà in programma domenica 6 ottobre alle ore 19.30 e alle 21.45 e lunedì 7 ottobre alle ore 21.

La stagione cinematografica, che negli ultimi anni ha riscontrato un successo crescente attraendo pubblico da Capannori e dai comuni limitrofi, proseguirà il sabato, la domenica e il lunedì fino a maggio 2020. Il prezzo del biglietto d'ingresso è invariato: 7 euro quello intero, 5 euro quello ridotto (soci Ezechiele, over 65 e bambini nati dal 2009 in poi).

Per ulteriori informazioni: http://cineforumezechiele.com telefono 347/7377003.