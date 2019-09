Piana : porcari



Armati di pistole rapinano le poste

mercoledì, 11 settembre 2019, 16:51

di aldo grandi

Sono stati attimi di terrore quelli vissuti oggi pomeriggio alle 14.30, alla filiale dell poste italiane a Porcari. Tre banditi, due dei quali armati di pistola e tutti con il volto travisato, sono entrati nei locali dove, al momento, si trovavano numerosi clienti e quattro impiegati compresa la direttrice. I rapinatori hanno intimato ai clienti di inginocchiarsi e alcuni hanno iniziato a gridare per la paura. A quel punto i malviventi, sempre con le armi in pugno, si sono fatti consegnare il denaro contenuto nelle casse dopodiché si sono dati alla fuga. Poco dopo è stato dato l'allarme e sono arrivati i carabinieri. Non è stato possibile ancora stabilire l'ammontare esatto del bottino, la cassaforte non è stata toccata, ma dovrebbe trattarsi di alcune migliaia di euro.

Sono stati disposti posti di blocco sulle principali arterie del territorio, ma al momento i banditi non sono stati rintracciati.

Fortunatamente non ci sono stati né feriti né malori tra i presenti.