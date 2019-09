Piana



Ascit, a settembre raddoppia il calendario dei giri di raccolta di sfalci e potature

giovedì, 5 settembre 2019, 12:09

Ascit servizi ambientali spa, in collaborazione con le amministrazionidi Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo raddoppia i giri di raccolta di sfalci e potature nel mese di settembre per venire incontro alle esigenze dei cittadini.

E’ questa la novità che verrà messa in campo a partire dalla prossima settimana, per consentire alle utenze domestiche – anche nell’ultimo periodo di caldo - di conferire gli scarti da giardinaggio con maggiore frequenza.

Ancora nel pieno della stagione, infatti, sono molti coloro che approfittano del meteo favorevole per realizzare lavoretti all’aperto o curare le piante che crescono sempre rigogliose. Per questo, alla luce anche della proroga del divieto assoluto di abbruciamenti voluto dalla Regione Toscana fino al 15 settembre per scongiurare il rischio di incendi, durante l’intero mese di settembre, verrà ampliato il numero di ritiri del verde nei territori dei Comuni di Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo.

Approfittando di questo servizio aggiuntivo, i cittadini potranno quindi conferire le potature nel giorno stabilito, tutte le settimane e non solo a settimane alterne come riportato dal calendario attualmente in vigore.

Le date.Nel Comune di Altopascio, sarà dunque possibile esporre il bidone idoneo, oltre a lunedì 2 e lunedì 16 settembre, anche lunedì 9 e 23settembre.

Nel Comune di Porcari e nel Comune di Montecarlo, oltre a martedì 3 e martedì 17 settembre, sarà possibile conferire anche martedì 10 e martedì 24 settembre.

Nel Comune di Capannori, il calendario diviso per zone sarà invece il seguente: Lammari, Marlia, Matraia e Valgiano, 4-11-18-25 settembre (mercoledì); Capannori, Paganico, Tassignano, Carraia, Santa Margherita, Pieve San Paolo, Lunata 5-12-19-26 settembre (giovedì); Ruota, Castelvecchio, Colle di Compito, Pieve di Compito, Sant’Andrea di Compito, San Giusto di Compito, San Ginese di Compito, Colognora di Compito, San Leonardo in Treponzio, Massa Macinaia, Parezzana, Verciano, Toringo, Guamo, Vorno, Coselli, Badia di Cantignano 6-13-20-27 settembre (venerdì); Petrognano, Lappato, Gragnano, Tofori, San Pietro a Marcigliano, Sant’Andrea in Caprile, San Gennaro, San Colombano, Segromigno Piano, Segromigno Monte, Zone, Camigliano, San Martino, 7-14-21-28 settembre (sabato).