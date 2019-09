Auto a fuoco sulla via Romana a Porcari

Altri articoli in Piana

lunedì, 23 settembre 2019, 19:26

“Chiediamo al sindaco di continuare con attività a tutela delle donne, ma di non tentare di ottenere un vantaggio politico sfruttando tristi vicende”. A denunciare il fatto, a partire da un post pubblicato su Facebook dal primo cittadino, Fratelli d’Italia di Capannori

lunedì, 23 settembre 2019, 16:34

Nell'ambito della manifestazione 'Puliamo il mondo 2019' promossa da Legambiente in fase di svolgimento sul territorio fino a domenica, mercoledì 25 settembre alle ore 17.30, è in programma un' iniziativa realizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni Csi Lucca, Mirco Ungaretti Onlus, La Sorgente e i Fratres di Badia,...

lunedì, 23 settembre 2019, 16:27

Una partita da dimenticare, un approccio da cambiare totalmente. Non usa mezzi termini il direttore sportivo della prima squadra del Tau Calcio, Maurizio Dal Porto, nel commentare la terza di campionato, che ieri ha visto perdere in casa, per 2 a 0, la formazione amaranto

lunedì, 23 settembre 2019, 14:43

L’assessore Frediani: “Vogliamo valorizzare la Commissione pari opportunità, un organismo particolarmente affermato nella comunità di Capannori e da sempre molto attivo sulla promozione dei principi di uguaglianza e di parità fra i cittadini”

lunedì, 23 settembre 2019, 14:12

Il brutto tempo non ha fermato gli studenti della scuola elementare di Marginone, che questa mattina si sono riuniti, armati di sacchetti, guanti e pettorine gialle, per pulire il parco della frazione

lunedì, 23 settembre 2019, 12:48

Due pareggi e una vittoria per le giovanili amaranto del Tau Calcio Altopascio. Doppio 2 a 2, sia per gli Allievi Elite contro lo Scandicci che per gli Allievi B contro la Sestese. Bene invece i Giovanissimi Elite che battono in casa lo Scandicci per 2 a 0