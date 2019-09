Piana : capannori



Balloon glow e concerti: quattro spettacoli serali alla festa dell’aria

giovedì, 12 settembre 2019, 15:28

Non solo sfide nei cieli per la quindicesima edizione della “Festa dell’Aria” di Capannori. La manifestazione dedicata al volo, a ingresso libero, nelle due giornate principali di sabato 14 e domenica 15 settembre in piazza Aldo Moro offrirà anche quattro spettacoli serali. Il più atteso è il Balloon Glow in programma sabato alle ore 22. Le mongolfiere, nel buio della notte e sotto le note musicali, si illumineranno come gigantesche lampadine, facendo incantare il pubblico. Al Balloon Glow prenderanno parte le mongolfiere del Trofeo Aerostatico “Città di Capannori”.



A seguire, alle ore 22.30, ci si potrà divertire ascoltando i successi di uno dei gruppi pop più in voga negli anni Settanta e inizio Ottanta, gli Abba. Il concerto “Abba Dream” a cura di Rockopera proporrà hit dal vivo come "Dancing Queen", "Gimme, gimme, gimme" e "Mamma mia!". Le canzoni degli Abba sono ormai considerate un vero e proprio “cult”, anche grazie ai musical e a i film di successo Niente sarà lasciato al caso, affinché il pubblico possa emozionarsi.



La serata di sabato sarà aperta alle ore 19.30 dal concerto “A spasso con Walt” a cura di ANIMEniacs Corp. Lo spettacolo presenterà brani corali, solistici e misti, e l'inserimento di elementi della commedia teatrale in forma di recital. Una vera e propria fiaba cantata coinvolge il pubblico in momenti di divertimento ed emozione, un'alchimia di ironia e morale che nasce dalla magia dell'universo Disney, aspetto che rende lo show adatto ad ogni età e ad ogni tipo di pubblico.



Protagonista dello spettacolo di domenica, in programma alle ore 21.30, sarà Ruggero De I Timidi. L’autore si definisce un crooner impacciato, cantante beat nostalgico, un incrocio improbabile tra Elio e Mal dei Primitives, un mix surreale tra gli Smiths e gli Squallor, tra Christian, i Santo California, i Dik Dik, Le Orme e Raffaella Carrà. Ruggero de I Timidi prende coraggio dall’amore, che lo guida ad affrontare il palco e i fans: la timidezza è un muro da abbattere a suon di musica. Ma oltre alla timidezza, Ruggero rompe qualcos’altro: i tabù. Le sue hit, che hanno fatto milioni di visualizzazioni su Youtube sono Timidamente Io”, “Pensiero Intrigante”, “Notte Romantica”, “Padre e Figlio”).



La quindicesima edizione della Festa dell’Aria è promossa dal Comune in collaborazione con Regione Toscana, Aero Club Lucca, Aero Club d’Italia, Aeroclub Volovelistico Toscano e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Programma completo della manifestazione: www.flyairevents.org, pagina Facebook https://www.facebook.com/festa.aria.capannori/