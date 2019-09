Piana : capannori



Bando nuova commissione pari opportunità: più rilievo alle motivazioni personali e alle idee progettuali

lunedì, 23 settembre 2019, 14:43

Persone con esperienza nella promozione dell’uguaglianza fra generi, con forte motivazione personale e idee progettuali. È questo l’identikit delle 9 donne, con una quota riservata alle under 34, che faranno parte della nuova Commissione pari opportunità del Comune di Capannori. Per selezionarle è stato pubblicato oggi (lunedì) un avviso pubblico sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.capannori.lu.it). Si rinnova infatti per il quinquennio 2019-2024 l’organismo istituzionale di tutela e garanzia che sviluppa iniziative di sensibilizzazione ed educazione culturale e svolge funzioni di proposta per la rimozione degli ostacoli che costituiscono per le donne fattori di disuguaglianze diretta e indiretta.

Faranno parte della Commissione pari opportunità anche altre figure istituzionali di diritto: due consigliere comunali di maggioranza, una di minoranza, una rappresentante del Centro antiviolenza dell’associazione Luna onlus e, solo con funzioni consultive, le tre assessore della giunta Menesini.

“Vogliamo valorizzare la Commissione pari opportunità, un organismo particolarmente affermato nella comunità di Capannori e da sempre molto attivo sulla promozione dei principi di uguaglianza e di parità fra i cittadini – spiega l’assessore ai diritti, Serena Frediani -. Tematiche quali lotta contro le discriminazioni di genere e la violenza sulle donne, sviluppo dell’autonomia femminile e tutela dei diritti devono essere sempre più al centro dell’attenzione grazie ad azioni propositive, di sensibilizzazione e di educazione. Per questo nell'individuazione delle nuove componenti della Commissione pari opportunità vogliamo dare la priorità all’esperienza, alla motivazione personale e alle idee progettuali delle donne del territorio, comprese le giovani alle quali riserviamo una quota. Criteri, questi, che sono stati condivisi anche con la commissione consiliare diritti, che ringrazio per lo spirito collaborativo”.

L’assessore Frediani lancia anche una proposta. “Il tema dell’uguaglianza dei diritti riguarda tutti i cittadini, senza distinzioni di sesso – afferma -. Per questo sarebbe importante, come evidenziato anche da diversi consiglieri e consigliere, che nella futura commissione si apra una riflessione anche in tal senso”.

Le interessate a far parte della commissione, che dovranno essere residenti nel Comune di Capannori, dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 12 del 23 ottobre 2019 secondo le modalità riportate nel bando pubblicato sul sito www.comune.capannori.lu.it sezione Pari opportunità.

Cinque delle donne, di cui due under 34, saranno selezionate in base alle esperienze e al curriculum nel campo di attività inerenti le materie della Commissione Pari Opportunità oltre ad idee e proposte progettuali. Altre quattro donne, pur non avendo le esperienze, saranno valutate in base all'interesse personale sui temi della commissione, alle idee e alle proposte progettuali presentate.

Le candidature saranno poi vagliate dalla commissione consiliare diritti e da questa successivamente sottoposte all’approvazione del consiglio comunale.