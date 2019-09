Piana : capannori



Boom di iscrizioni al Majorana, cinque classi in prefabbricati esterni

mercoledì, 4 settembre 2019, 13:17

Inizierà regolarmente il nuovo anno scolastico per gli studenti del liceo 'Majorana' di Capannori e della scuola secondaria di primo grado 'Carlo Piaggia' di Capannori, interessati entrambi da un consistente aumento di iscritti. Proprio oggi (4 settembre), infatti, l'amministrazione provinciale ha approvato e pubblicato la determina che impegna 166mila euro di fondi di Palazzo Ducale tra il 2019, il 2020 e il 2021 per il noleggio dei prefabbricati che ospiteranno 5 classi del Liceo scientifico Majorana di Capannori. A fornire i moduli abitativi sarà la ditta New House spa di Fedegara di Medesano (Parma).

I prefabbricati provvisori arriveranno nel prossimi giorni e, una volta sistemati negli spazi esterni del Majorana, saranno occupati dagli studenti del Liceo a partire da lunedì 14 ottobre. Nel frattempo, così come da accordi presi con la dirigenza scolastica, la scuola superiore a cui è annessa anche la media Carlo Piaggia sarà oggetto di una riorganizzazione logistica interna di circa 4/5 settimane in attesa della disponibilità dei prefabbricati. Nel frattempo le ditte incaricate dalla Provincia lavoreranno alla predisposizione degli allacci e degli impianti per il funzionamento dei moduli.

La collocazione provvisoria di alcune classi nei moduli abitativi si è resa necessaria a causa del boom di iscrizioni del Liceo scientifico capannorese che conta ora 650 studenti, circa un centinaio in più rispetto al precedente anno scolastico, ma anche per l'incremento di studenti della media Piaggia.

"Una soluzione temporanea che consentirà un regolare inizio di anno scolastico per entrambi gli istituti, che hanno visto aumentare i propri iscritti grazie alla qualità della loro offerta formativa – afferma l'assessore alla scuola del Comune di Capannori Francesco Cecchetti –. I moduli abitativi saranno utilizzati dagli studenti del 'Majorana', mentre una classe delle medie troverà posto nell'edificio in muratura della scuola -. Entrambi gli edifici saranno in futuro interessati da un consistente progetto che porterà alla realizzazione del nuovo Majorana-Piaggia, per il quale abbiamo ottenuto 12 milioni di euro grazie ai mutui Bei, che ci consentirà di riorganizzare completamente gli spazi e la funzionalità del plesso. Ringrazio la Provincia per l'attenzione e la disponibilità a risolvere il problema del boom di iscrizioni e i dirigenti scolastici per la preziosa collaborazione".

Sulla stessa lunghezza d'onda il consigliere provinciale con delega all'istruzione Luca Poletti il quale spiega che "l'ente di Palazzo Ducale sta lavorando per garantire un avvio tranquillo nelle scuole di competenza risolvendo le questioni che emergono. Il Majorana di Capannori rappresenta indubbiamente una di quelle più importanti soprattutto a causa del notevole incremento della popolazione scolastica, ma stiamo intervenendo per garantire, al di là della sistemazione logistica, lo svolgimento di una attività didattica di qualità".

Intanto la Provincia sta lavorando in questi giorni all'allestimento di un servizio bus per accogliere in pieno la richiesta del liceo 'Majorana' di utilizzare come palestra quella dell'istituto tecnico 'Benedetti' di Porcari e lasciare così la palestra del 'Piaggia' agli studenti delle scuole medie.