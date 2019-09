Piana



C Gold, Bama ospita i Dragons di Prato

venerdì, 27 settembre 2019, 10:59

Inizia la scalata verso l'Everest rosablu, alias la salvezza nel campionato di C Gold. Sui social, in sede di pronostico, il Bama, salvo pochi "temerari", viene dato per spacciato al cospetto degli ospiti: i Dragons di Prato. Una franchigia neopromossa, reduce da un campionato di C Silver dominato da ottobre a maggio. Una matricola di lusso quindi che dispone di un roster debordante di talento, implementato dall'arrivo del giovane playmaker Navicelli, in uscita dalla Pielle Livorno, e dall'ala Goretti, cambio di lusso nel Pino Firenze schiacciasassi della stagione scorsa. Giusto considerare i ragazzi di Novelli sfavoriti, il budget ormai a livelli di "anoressia economica" ha indotto la dirigenza altopascese a lasciar partire tre senior come Baroncelli, Riccio e De Falco, sostituendoli con un solo senior (Trillò) e giovani che devono dimostrare il loro valore in categoria. Ma vivaddio nel basket, e nello sport in generale, ci sono molte altre componenti che determinano il risultato. I recenti mondiali hanno dimostrato che non sempre il più forte vince se deve scontrarsi, con furore difensivo, cuore che batte a mille all'ora, spirito di squadra e voglia di vincere sempre e comunque. Scendendo nella nostra realtà lo stesso Prato alcune stagioni fa, con una squadra da alto playoff, pian piano entrò in un tunnel negativo fino a retrocedere in C Silver. Lungi dall'affermare che "la palla é rotonda" per non scadere nel banale possiamo tranquillamente affermare che se lo staff tecnico altopascese daraà stato bravo a trasmettere i valori di cui sopra a chi scenderà sul parquet, chissà, potremmo assistere al primo miracolo rosablu della stagione. In caso contrario hanno fatto bene tutti coloro che non danno la benché minima speranza al Bama. Palla a due alle 18 domenica. Sempre a "caserta" (misto tra casa e trasferta), ovverosia PalaBridge di Ponte Buggianese. A fine stagione (2020) ci saranno i festeggiamenti per il decimo anniversario di frequentazione dell'impianto del piccolo paese della Valdinievole.