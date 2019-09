Piana



Capannori, 37 i posti per il servizio civile universale

venerdì, 6 settembre 2019, 13:07

Sono complessivamente 37 i posti disponibili a Capannori per il servizio civile universale grazie ai progetti promossi dal Comune anche in collaborazione con gli istituti comprensivi del territorio. Per partecipare al bando 2019 promosso dal Centro Nazionale per il Volontariato (CNV) c'è tempo fino al prossimo 10 ottobre.

I 37 posti per volontari che non abbiamo superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda sono suddivisi in tre progetti.

Il primo si intitola "La scuola del futuro" e riguarda attività di tutoraggio scolastico. I volontari svolgeranno attività di supporto ai docenti e collaboreranno nell'accompagnamento di alunni disabili o con difficoltà di apprendimento nel loro percorso scolastico favorendone l'integrazione con la classe. I posti disponibili sono 30.



Tre posti sono invece previsti per il progetto "Leggiamo libri per un anno' che si svolgerà alla biblioteca comunale "Ungaretti" presso il polo culturale Artémisia di Tassignano (2 posti) e alla biblioteca comunale decentrata 'Mario Tobino' di Camigliano(1 posto). I volontari affiancheranno gli operatori nell'attività di reference e rapporti con l'utenza e nell'organizzazione di attività di promozione alla lettura per bambini, giovani e adulti.

Gli altri 4 posti, nell'ambito del progetto 'Progettare in Comune' sono disponibili nella sede comunale di Capannori e in particolare nel Servizio Ambiente, nell'Area Partecipazione, nel Servizio Polo tecnologico e Sviluppo Economico e nel Servizio Politiche educative e giovanili. I giovani volontari svolgeranno attività di affiancamento nelle attività di progettazione dello sviluppo del servizio e collaboreranno alla fase di organizzazione e promozione delle attività.

"Grazie al servizio civile i giovani possono svolgere un servizio utile alla loro comunità in un'ottica di solidarietà e cittadinanza attiva, ma al contempo avere l'importante opportunità di fare un'esperienza formativa e di crescita personale, che potrà risultare utile anche per il loro futuro professionale - afferma il vicesindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi-. Credendo nella validità di questa attività la nostra amministrazione quest'anno ha voluto implementare i posti disponibili dando ai giovani volontari la possibilità di svolgere il servizio civile anche presso alcuni uffici comunali. Ringrazio in particolare il Cnv per la proficua collaborazione che ci ha consentito di vedere approvati tutti i nostri progetti".

Il servizio civile universale ha la durata di 12 mesi e richiede un impegno di 25 ore settimanali. E' previsto un assegno mensile di 439,50 euro.

Per partecipare al bando c'è tempo fino alle ore 14 del prossimo 10 ottobre.

Da quest'anno cambiano le modalità per inoltrare la domanda di partecipazione che dovrà essere indirizzata direttamente all'ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Sui siti web del Dipartimento www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della domanda on line con la piattaforma DOL.

Per informazioni Cnv, tel 0583/419500; serviziocivile@centrovolontariato.it.