Piana



Capannori, continuano i lavori di asfaltatura sul territorio

lunedì, 30 settembre 2019, 12:42

Vanno avanti i lavori di asfaltatura nella zona nord del territorio comunale. Nei prossimi giorni prenderanno il via gli interventi per l'asfaltatura di alcuni tratti di via di Piaggiori a Segromigno in Monte, via di Tofori a Tofori, via delle Ralle a Camigliano, via per San Pietro a Valgiano-San Pietro a Marcigliano e via Vecchia Pesciatina a Gragnano. Con queste opere si conclude il 'pacchetto' di asfaltature della viabilità della zona nord per il quale l'amministrazione Menesini ha investito 350 mila euro. Le altre strade già asfaltate sono via Ceppo di Melo, via della Chiesa, via delle Selvette, via del Parco, via delle Piagge, via Spadoni, via San Donnino, via Lombarda, via Paolinelli, via Fraga Alta (Marlia) via di S.Antonio (San Colombano), via delle Grotte (Matraia), via di Valgiano (Valgiano-Segromigno in Monte), via del Leccio (Gragnano-Lappato), via dell'Erta(Lappato).

Intanto sono da poco terminati i lavori di asfaltatura in via San Pieretto, via delle Piastre e via di Sottopoggio a Guamo. Anche in questo caso si tratta degli ultimi interventi previsti dalla 'tranche' di opere che ha interessato la zona sud del territorio per un investimento di 350 mila euro. Le altre viabilità già asfaltate sono: via dei Coselli (Coselli), via della Pieve (Pieve di Compito), Via Nuova, via Vecchia di Ruota, via di Campo Lungo (Colle di Compito), via della Giana (Massa Macinaia9; via della Colombaia, via di San Ginese (San Ginese di Compito), via di S.Andrea (San Giusto e Sant'Andrea di Compito), via del Pergolone (S.Giusto di Compito), via del Cimitero (S.Andrea di Compito), via di Piaggia, via di Vorno (Vorno).

"Conclusa la 'tranche' di asfaltature della zona sud adesso è in fase di ultimazione anche quella della zona nord - spiega l'assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -. In questo modo nell'ambito del progetto 'Strade sicure' abbiamo reso numerose viabilità di queste due aree meglio percorribili e più sicure. La sicurezza stradale e la cura del territorio è infatti un tema centrale per la nostra amministrazione sul quale stiamo investendo importanti risorse per migliorare la percorrenza dell'estesa rete stradale comunale".