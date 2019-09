Piana



Capannori, Fratelli d’Italia: “Menesini è a conoscenza che per la tutela delle donne esiste il gratuito patrocinio?”

lunedì, 23 settembre 2019, 19:26

“Chiediamo al sindaco di continuare con attività a tutela delle donne, ma di non tentare di ottenere un vantaggio politico sfruttando tristi vicende”. A denunciare il fatto, a partire da un post pubblicato su Facebook dal primo cittadino, Fratelli d’Italia di Capannori.

“Leggiamo sul profilo Facebook del sindaco Menesini che le donne non possono difendersi dalle violenze perché gli avvocati costano troppo – ha fatto notare Fratelli d’Italia – e che, per questa ragione, il comune di Capannori si metterà al lavoro per attivare convenzioni con avvocati e studi legali a prezzi speciali”.

Il gruppo ha proseguito sottolineando il proprio sostegno ad ogni tipo di iniziativa che vada a tutela delle donne vittime di violenza tanto che, nell'ultima commissione, è riuscito ad ottenere importanti modifiche al bando per la composizione della commissione pari opportunità eliminando il limite di età, che non consentiva alle over 34 di fare domanda, e premiando le candidate che presenteranno idee e

proposte per i lavori della commissione stessa. È proprio da questi presupposti che Fratelli d’Italia muove il suo punto di vista: “Premesso che ogni iniziativa di tutela e sostegno dei più deboli è sempre ben accetta ed avrà il nostro massimo sostegno – hanno ricordato, infatti – crediamo che il messaggio e l'immagine che il sindaco cerca di dare dell'avvocatura non sia corretta e faccia passare la categoria come l'unica responsabile della mancata difesa o delle mancate denunce di reati”. La realtà, secondo FDI, è ben diversa: “vogliamo ricordare che per denunciare un abuso o una violenza di qualsiasi genere è possibile

rivolgersi alle forze dell'ordine che gratuitamente raccoglieranno la denuncia. Per tale ragione invitiamo tutti coloro che subiscono abusi a non avere paura e a denunciare i loro aguzzini. Nella fase successiva, quando l'assistenza legale diventa opportuna, grazie al DPR n. 115/2002, potranno accedere al beneficio del patrocinio a spese dello stato, meglio conosciuto come gratuito patrocinio.”

È proprio per queste ragioni, quindi, che, secondo Fratelli d’Italia, la campagna di reperimento di “avvocati a basso costo”, che il comune intende promuovere, pare l'ennesimo tentativo di svilire la

categoria già gravemente provata dalla profonda crisi che sta attraversando.

“Non vorremmo – hanno concluso – che si trattasse dell'ennesima trovata per ampliare il bacino

dei consensi elettorali e, per questo, chiediamo al sindaco di continuare ad impegnarsi per promuovere ogni attività a tutela delle donne, alle quali saremo ben lieti di offrire il nostro contributo, ma al tempo

stesso di cercare di fornire tutte le informazioni necessarie senza cercare di trarre vantaggio politico da queste tristi vicende”.