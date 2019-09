Piana



Capannori, sarà istituito un tavolo permanente sull'agricoltura

giovedì, 26 settembre 2019, 13:30

L'amministrazione Menesini istituirà un tavolo permanente sull'agricoltura che avrà l'obiettivo di approfondire le questioni di questo settore al fine di promuovere progetti e iniziative volti allo sviluppo di quella che un tempo era l'attività prevalente del territorio e di risolvere le criticità. Ne faranno parte, oltre al comune di Capannori, associazioni di categoria e agricoltori.

È quanto maturato nel corso dall'incontro che nei giorni scorsi si è svolto nel palazzo comunale a cui hanno partecipato l'assessore all'agricoltura Serena Frediani, il presidente della commissione consiliare agricoltura, Gateano Ceccarelli, rappresentanti delle associazioni di categoria Coldiretti, Cia e Confagricoltura Unione Agricoltori e agricoltori del territorio. La riunione è stata anche l'occasione per affrontare due questioni che saranno messe al centro del tavolo: la cura dei terreni incolti e il contenimento degli ungulati.

"Siamo soddisfatti dell'andamento dell'incontro, che di fatto ha segnato il potenziamento di un percorso di condivisione delle politiche da adottare in un settore sentito in un territorio vasto come quello di Capannori – spiegano l'assessore Serena Frediani e il consigliere Gaetano Ceccarelli -. Riteniamo importante l'apertura di un tavolo permanente che permetterà sia di studiare progetti di ampio respiro per lo sviluppo e la valorizzazione del settore, sia di affrontare tematiche e problematiche di interesse collettivo. Il gioco di squadra permetterà anche di avere maggiore voce in capitolo su questioni che, anche se non sono di competenza comunale, ci interessano particolarmente perché hanno una ricaduta sul territorio. Tutti abbiamo condiviso l'importanza di avere una Capannori sempre più curata dove, accanto agli interventi di manutenzione realizzati dal Comune, anche i privati facciano la loro parte. È per questo che vogliamo arrivare alla definizione di un regolamento per la cura e la manutenzione che disciplini tutte le questioni inerenti e che rappresenti un salto qualitativo rispetto ai provvedimenti già in essere. Un regolamento, questo, che dovrà avere un ampio respiro nella cui stesura sarà coinvolto anche il consiglio comunale. Ci adopereremo per convocare il tavolo il prima possibile affinché possa mettersi concretamente al lavoro".

Per quanto riguarda la pulizia del verde pubblico e privato, l'amministrazione comunale vuole realizzare un regolamento che dia una visione omogenea alle disposizioni comunali già in vigore. Allo stesso tempo questo dovrà essere da stimolo per un'azione positiva da parte della popolazione volta, ad esempio, al taglio dell'erba nei terreni incolti, alla pulizia dei canali di scolo e al taglio delle siepi e dei rami sporgenti.

Sul fronte ungulati è emerso come i cinghiali, sempre con maggiore frequenza, si avvicinino alle abitazioni e ai paesi dannggiando le colture e rappresentando un pericolo per la sicurezza stradale. Per questo motivo, pur riconoscendo l'importanza della tutela animale, i rappresentanti degli agricoltori hanno chiesto al Comune che si faccia promotore di una richiesta alla Regione e all'Ambito Territoriale di Caccia di verifica della possibilità di interventi di contenimento.