Caruso (Lega): “Apriamo le porte del consiglio comunale agli studenti per spiegare la Costituzione”

sabato, 7 settembre 2019, 12:43

Da immobile abbandonato e degradato a nuova, spaziosa e funzionale foresteria con 21 posti letto. È questa la storia di Hostal Badia, il nuovo approdo per i pellegrini e i turisti della Via Francigena, inaugurato questa mattina

sabato, 7 settembre 2019, 12:11

Aprirà lunedì 9 settembre il bando con cui l'amministrazione comunale mette a disposizione voucher economici per le famiglie a basso reddito con figli iscritti alle attività estive nel periodo giugno-settembre 2019 organizzate da soggetti privati sul territorio di Capannori, nei comuni confinanti e nei comuni della Zona Distretto

sabato, 7 settembre 2019, 10:35

Tra le 15 mongolfiere che la prossima settimana coloreranno i cieli di Capannori per la Festa dell'Aria ci sarà quella ecologica dello svizzero Pierrick Duvoisin

venerdì, 6 settembre 2019, 16:47

E’ un appuntamento irrinunciabile per tutto il podismo toscano, la Maratonina del Campanone che a Lammari il 6 ottobre celebrerà le sue nozze d’argento. La gara lucchese ha un valore molto profondo per tutto il podismo locale e non solo, significa inizio dell’autunno, sfida contro gli altri ma anche contro...

venerdì, 6 settembre 2019, 16:32

Stand enogastronomici con le specialità culinarie della Toscana e d'Italia, pranzi e cene in piazza, ma anche musica e divertimento, lezioni di cucina con e senza glutine, merenda per tutti e fuochi d'artificio. Torna ad Altopascio la Festa del pane, il tradizionale appuntamento che animerà il centro storico nei giorni...

venerdì, 6 settembre 2019, 16:31

Quando nasce un'emozione: per la prima volta in Eccellenza il Tau Calcio scenderà in campo domenica 8 settembre contro il Cascina. Una partita che segna un nuovo inizio per la società amaranto, per la prima volta impegnata nel campionato di Eccellenza