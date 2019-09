Chiuso il Settembre Marliese tra sport e sociale

Altri articoli in Piana

lunedì, 30 settembre 2019, 14:44

Il Consorzio Bonifica propone una giornata al mese (il sabato per l'ambiente) per la cura del territorio: i cittadini rispondono all'appello e si fanno volontari per l'ambiente al loro fianco Ascit, provvede allo smaltimento. L'iniziativa è prevista all'interno del progetto "salviamo le tartarughe marine" promossa dall'Ente di bonifica

lunedì, 30 settembre 2019, 13:29

Saranno Franco Berrino, medico, patologo ed epidemiologico, ed Emiliano Toso, biologo cellulare e musicista, ad aprire domani alle ore 20 al teatro Artè di Capannori il nuovo ciclo della rassegna "Pedagogia globale-Nuove Consapevolezze" promossa dal Comune e dall'associazione Paideia. I due terranno la conferenza – concerto "La via dell'Armonia"

lunedì, 30 settembre 2019, 12:43

Weekend positivo per il Tau Calcio Altopascio che porta a casa tre vittorie su quattro partite. Gli Allievi Elite sbaragliano il Forte dei Marmi con un bel 6 a 0; bene anche il settore dei Giovanissimi, con gli Elite che vincono di misura sulla Sangiovannese e i B che volano...

lunedì, 30 settembre 2019, 12:42

Vanno avanti i lavori di asfaltatura nella zona nord del territorio comunale. Nei prossimi giorni prenderanno il via gli interventi per l'asfaltatura di alcuni tratti di via di Piaggiori a Segromigno in Monte, via di Tofori a Tofori, via delle Ralle a Camigliano, via per San Pietro a Valgiano-San Pietro...

lunedì, 30 settembre 2019, 11:04

Proprio per verificare le segnalazioni ormai un tam tam nel capannorese, nei giorni scorsi in sopralluogo alla casa di riposo e all'intera struttura della Asl Toscana Nord Ovest si era recato il capogruppo di Forza Italia al comune di Capannori Matteo Scannerini

lunedì, 30 settembre 2019, 09:10

Che sarebbe stata una stagione difficile, anzi difficilissima lo si sapeva. Se il Bama però é questa la stagione diventa impossibile. Un match interpretato male sin dall'inizio