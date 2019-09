Continua la lotta all'abbandono dei rifiuti

Altri articoli in Piana

mercoledì, 4 settembre 2019, 15:17

Finita l'estate, come annunciato lo scorso 9 luglio parte il conto alla rovescia per l'attivazione della fibra a Porcari. La grande novità, che era stata appena abbozzata, è il via libera all'accordo fra TIM e Infratel anche per l'utilizzo della rete FTTC e questo consentirà di avere una copertura della...

mercoledì, 4 settembre 2019, 15:13

Dal Tau Calcio Altopascio all'Aglianese e poi alla Fiorentina: Lorenzo Chiti non si ferma e arriva sempre più in alto. Il difensore centrale, classe 2001, dopo quattro anni in amaranto e una stagione all'Aglianese, quest'anno approda alla Primavera viola, sotto la guida di mister Bigica

mercoledì, 4 settembre 2019, 13:17

Proprio oggi l'amministrazione provinciale ha approvato e pubblicato la determina che impegna 166mila euro di fondi di Palazzo Ducale tra il 2019, il 2020 e il 2021 per il noleggio dei prefabbricati che ospiteranno 5 classi del Liceo scientifico Majorana di Capannori

mercoledì, 4 settembre 2019, 13:10

Il gioco si è fatto decisamente interessante nella sesta giornata del Trofeo Memorial Antonio Cordischi, organizzato dal Tau Calcio Altopascio per i Giovanissimi B 2006 e arrivato alla 25^ edizione

mercoledì, 4 settembre 2019, 10:05

Intervento che migliora l'efficienza del canale irriguo ed è stato realizzato direttamente dalle maestranze consortili

martedì, 3 settembre 2019, 15:33

Cadeva di lunedì il 4 settembre del 1944, quando, nel pomeriggio inoltrato, le truppe della V armata americana entrarono ad Altopascio: la cittadina del Tau era libera. 75 anni dopo l'amministrazione comunale rende omaggio a quel momento con una due-giorni di iniziative, in programma sabato 7 e domenica 8 settembre