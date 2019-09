Piana



Coppa Italia Eccellenza: Tau perde contro il Valdinievole Montecatini

domenica, 1 settembre 2019, 17:54

2 - 3

Tau Calcio: Citti, Magini G., Lucchesi (31' 1t Battistoni), Gialdini, Signorini, Del Sorbo, Michelotti, Maccagnola (27' 2t Pratesi), Benedetti, Chianese, Murgia (41' 2t Magini L.). A disp: Donati, Gemignani, Fanani, Frugoli, Matteoni, Mengali. All: Cristiani.

Valdinievole Montecatini: Bellini, Martinelli, Ghelardoni, Falivena, Diomande, Isola (4' 2t Abdoune), Zaccaria (16' 2t Agostini), Francesconi (26' 2t Benvenuti), Chiaramonti (36' 2t Sow), Tempesti, Malih (4' 2t Cardarelli). A disp: Tonarelli, Prato, Moustafa.

Marcatori: Tempesti (43' 1t, 20' 2t, 43' 2t su rigore), Benedetti (72' 2t), Michelotti (75' 2t su rigore)

NOTE: ammoniti Gialdini, Chianese, Isola, Cardarelli.

Arbitro: signor Stefano Mariani della sezione di Livorno. Assistenti: signor Simone Pellegrini della sezione di Prato e signor Marco Misson della sezione di Prato.

Perde di misura il Tau nella prima partita di Coppa Italia di Eccellenza, che finisce 3 a 2 per il Valdinievole Montecatini. L'incontro, che si è tenuto allo stadio di Altopascio, vede la formazione amaranto di mister Cristiani fare il gioco per i primi 30 minuti di gara, senza però rendersi pericolosa. L'unica occasione vede protagonista Maccagnola che, solo dentro l'area, colpisce il portiere e non mette a segno. Dal canto suo il Valdinievole Montecatini chiude bene gli spazi e al 43' passa in vantaggio con Tempesti su un calcio d'angolo ben battuto da Francesconi. Nella ripresa è di nuovo Tempesti a portare il Valdinievole Montecatini sul 2 a 0: al 14' della ripresa, infatti, il giocatore tira di testa e segna su cross di Cardarelli. Il Tau non si perde d'animo e al 27' del secondo tempo Benedetti firma il primo gol stagionale grazie all'assist di Chianese. Ancora il Tau, pochi minuti dopo, porta in parità la partita con il gol su rigore di Michelotti per fallo di mano in area di Martinelli. Neanche dieci minuti dopo, si ripete la stessa situazione, ma a parti invertite: Signorini commette fallo di mano in area e l'arbitro fischia il rigore per il Valdinievole Montecatini, che fa gol con Tempesti.

La prossima settimana, sempre in casa, il Tau incontrerà il Cascina per la prima partita di campionato: l'appuntamento è alle 15 allo stadio comunale.