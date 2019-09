Piana



Costruita e montata la nuova cateratta sul Rio Viaccia a Lammari

mercoledì, 4 settembre 2019, 10:05

Il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, Ente gestore del sistema irriguo della Piana, ha sostituito la cateratta presente in via Selmi, installandone una nuova e moderna, che si può azionare sia manualmente che con un motore portatile. Opera indispensabile nei sistemi di irrigazione, la cateratta serve per la distribuzione dell’acqua ai terreni coltivabili presenti nella zona. Se chiusa consente infatti di trattenere l’acqua, e alzando i livelli, permette la distribuzione nel tratto a monte per scopi irrigui. Ma, nel caso di specie, assolve anche funzioni idrauliche in caso di piena, per garantire un deflusso regolare.

La sostituzione di quella esistente, era prevista nel piano di manutenzione delle opere consortili, ed è stata fatta totalmente in economia. La nuova cateratta è stata costruita dall’officina centralizzata del Consorzio e gli addetti hanno curato anche l’installazione e il collaudo.

L’opera è interamente realizzata in acciaio, misura circa 2,5 metri di larghezza ed è dotata di un doppio meccanismo a vite, capace di scorrere in altezza fino a 1,80. Rispetto alla precedente è molto più manovrabile e quindi efficiente e gli operatori potranno aprirla e chiuderla sia manualmente che con un motore a scoppio portatile.

“Lavori come questo fanno parte della programmazione annuale di rivisitazione e controllo delle opere gestite dal Consorzio. Un metodo di ammodernamento continuo, che prevede interventi anche di minore entità, ma di natura puntuale e che proprio per questo sono fondamentali per prevenire rischi, aumentare la sicurezza idraulica e tenere tutto il sistema irriguo in efficienza – spiega il presidente, Ismaele Ridolfi – Rinnovo anche in questa occasione il ringraziamento per il lavoro svolto alle maestranze della nostra officina centralizzata, capace di intervenire direttamente alle esigenze di tutto il territorio in cui opera il Consorzio, con un evidente risparmio dei costi e di tempi di realizzazione.”