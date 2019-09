Piana : capannori



Denunciati due automobilisti con la patente falsa

giovedì, 5 settembre 2019, 12:06

Durante il servizio notturno la polizia municipale di Capannori ha individuato due automobilisti che viaggiavano con patenti false. I due documenti, una patente albanese e una patente moldava, sono stati ritirati e i conducenti dei veicoli, ai quali è stata contestata anche la guida senza patente, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. L'attività svolta dalla polizia municipale durante questo servizio aggiuntivo, ancora in corso, che vede al lavoro una pattuglia composta da tre agenti, per tre sere a settimana dalle 19 all'1, con prevalenza nel week end, si sta quindi rivelando molto importante sul fronte della sicurezza dei cittadini, oltre che su quello della sicurezza stradale. Le telecamere posizionate dal comune sulle principali arterie di scorrimento del territorio, che si interfacciano con la centrale operativa e con un tablet in dotazione alla pattuglia, si stanno rivelando utili quindi anche per le forze dell'ordine nelle attività di indagine. Le informazioni rilasciate dagli 'occhi elettronici' in grado di individuare i mezzi in circolazione senza assicurazione e senza revisione e di monitorare i flussi di traffico, sono infatti a disposizione delle forze di polizia.

Durante il servizio notturno che si aggiunge alle ordinare 12 ore giornaliere, messo in campo dall'amministrazione Menesini per incrementare la sicurezza a 360 gradi, oltre ai controlli su strada la polizia municipale svolge anche un servizio di pattugliamento nelle varie frazioni e nei parchi pubblici ed effettua sopralluoghi in locali pubblici o feste private in seguito a segnalazioni per schiamazzi.

"Il servizio notturno della polizia municipale, come dimostrano i risultati, oltre che per la sicurezza stradale, sta svolgendo un'importante funzione anche per la sicurezza dei cittadini - afferma l'assessore alla sicurezza urbana Lucia Micheli -. Accanto ai controlli su strada, che, come testimoniano i fatti, si sono rivelati utili anche nell'intercettazione di persone che circolano con documenti falsi, questo servizio aggiuntivo ci consente infatti di potenziare i pattugliamenti sul territorio per prevenire gli episodi di microcriminalità, i danni al patrimonio e i furti. Attività che sono state rese molto più efficienti dalla presenza delle telecamere sulle viabilità di maggiore scorrimento in grado di rilasciare informazioni che la Polizia Municipale mette a disposizione anche delle altre Forze dell'Ordine in un'ottica di massima collaborazione. Entro l'anno entreranno in servizio 4 nuovi agenti e altri 4 entro il 2020. In questo modo il corpo della Polizia Municipale arriverà ad un totale di 34 unità permettendoci di potenziare ulteriormente i controlli e le attività che già quotidianamente vengono svolte".