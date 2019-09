Piana : capannori



Deruba l'arbitro e aggredisce i militari dopo la fuga: nei guai pusher marocchino

lunedì, 23 settembre 2019, 09:14

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della sezione radiomobile hanno tratto in arresto un cittadino marocchino di 45 anni, noto alle forze dell'ordine, responsabile dei reati di furto, detenzione di stupefacenti e violenza a pubblico ufficiale.



Durante una partita di calcio in corso nella frazione Segromigno del comune di Capannori, lo straniero è entrato nello spogliatoio del direttore di gara, da dove, dopo essersi fatto la doccia, si è allontanato asportando dagli effetti personali la somma di 80 euro circa. Notato da uno dei responsabili dell'impianto e chiesto l'intervento dei carabinieri, il marocchino 45enne è stato raggiunto poco lontano, venendo al termine di una colluttazione bloccato dai militari. Nelle parti intime dello straniero sono stati recuperati sei grammi di eroina e ulteriori cinque di cocaina, tutto ripartito in dosi pronte per la cessione. Entrambi i militari intervenuti hanno riportato contusioni multiple, giudicate guaribili in cinque giorni.



Nei confronti del marocchino sarà celebrato questa mattina il processo con rito direttissimo.