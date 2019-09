Piana : altopascio



Domenica seconda giornata di campionato per il Tau: appuntamento con la Massese

venerdì, 13 settembre 2019, 16:55

Seconda di campionato in casa della Massese per il Tau Calcio Altopascio. Domenica prossima, infatti, la formazione di mister Cristiani incontrerà una delle squadre-regina del campionato di Eccellenza. E lo farà forte del proprio valore, con la solita voglia di giocare bene e di portare a casa il risultato.

Questo, almeno, è l'obiettivo di Maurizio Dal Porto, direttore sportivo del Tau Calcio.

«E' la seconda di campionato, andiamo a Massa con tranquillità e con l'obiettivo di giocare bene mettendo in campo tutte le nostre abilità e cercando di portare via qualche punto, come sempre. La formazione è praticamente al completo: abbiamo due incertezze, una a centrocampo e l'altra in difesa, che richiedono una qualche valutazione in più, ma in linea di massima ci siamo. Federico Mengali, invece, sta procedendo con il recupero, che richiede tempi biologici di ripresa, ma si stanno vedendo i progressi e questo è quello che conta. Giocheremo con una squadra di esperienza, una regina del campionato di Eccellenza, ma noi siamo decisi a portare a casa il nostro risultato e a fare bene».

In generale, poi, per il Tau resta valido il motto di sempre: il campionato si decide e si struttura domenica dopo domenica, punto dopo punto, tenendo sempre a mente uno degli obiettivi primari della società amaranto, ovvero far crescere i propri ragazzi e far divertire chi viene a vedere le partite.

A questo proposito, si ricorda che è sempre possibile diventare sostenitori e abbonati del Tau. Per info: 0583.216051.