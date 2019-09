Piana : altopascio



Donati nuovi strumenti e materiali alle scuole di musica e alla banda di Altopascio

mercoledì, 25 settembre 2019, 14:53

Nuovi materiali per le scuole di musica del territorio, Accademia Geminiani e Musicalmente, e per la banda di Altopascio, il corpo musicale "G. Zei".

È quanto è stato donato ieri dal sindaco, Sara D'Ambrosio, dall'assessore alla cultura, Martina Cagliari, dal past president e dal present president del Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca, rispettivamente Giulia Pasquini e Paolo Tacchi, alle realtà musicali della cittadina del Tau. Grazie, infatti, al ricavato ottenuto con lo spettacolo "Varietà", ideato dalla compagnia Teatro Giovani e andato in scena, su iniziativa del Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca, al Teatro "G. Puccini" di Altopascio ad aprile scorso durante la presidenza di Giulia Pasquini, sono stati acquistati nuovi strumenti e materiali per le tre realtà musicali altopascesi.

Per il terzo anno consecutivo, così, Altopascio, grazie all'azione del Rotary Club, partecipa a una colletta di beneficenza per sostenere scuole, associazioni, progetti e azioni che hanno come comune obiettivo quello di generare un significativo accrescimento per il paese.