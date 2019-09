Piana : capannori



Festa dell’Aria 2019, programma ricco di eventi e spazi raddoppiati

martedì, 3 settembre 2019, 15:27

di giulia del chiaro

Dieci giornate dedicate al volo in tutte le sue forme. Comincerà questo venerdì la Festa dell’Aria di Capannori che, giunta alla sua 15^ edizione, proseguirà fino al 15 settembre con appuntamenti, ad ingresso libero, tra l’aeroporto di Tassignano e piazza Aldo Moro.

Protagonisti indiscussi della manifestazione le 15 mongolfiere, gli aerei acrobatici e gli alianti che gareggeranno in quattro filoni principali: il Campionato italiano di acrobazia aerea a motore (dal 6 all’8 settembre), il 32° Campionato Italiano Volo in Mongolfiera (dal 10 al 14 settembre), il Campionato Italiano di Acrobazia in Aliante (dal 13 al 15 settembre) ed il Trofeo Aerostatico Internazionale Città di Capannori (dal 13 al 15 settembre).

“La prima grande novità di quest’anno – ha spiegato l’assessore allo sport, Lucia Micheli – è la suddivisione degli eventi in due aree, l’aeroporto e l’area intorno a piazza Aldo Moro, per creare un evento più diffuso sul territorio e rispondere al grande successo numerico che la manifestazione ha ottenuto durante le scorse edizioni”.

Novità in termini spaziali che si sposano, però, con alcune conferme che ripropongono, anche per questa edizione, gli eventi di punta degli scorsi anni. Sono confermati, infatti, gli eventi più popolari come il Balloon Glow (14 settembre), il volo vincolato in mongolfiera (14 e 15 settembre) e quello accessibile alle persone con disabilità (15 settembre).

Confermati, inoltre, anche per l’edizione 2019, gli spazi dedicati ai più piccoli con “La piazza dei bambini” (14 e 15 settembre) che, adibita con giochi e stand, sarà pronta ad accogliere le famiglie in piazza Aldo Moro, un’area riservata alle associazioni sportive e di volontariato e un’area food con stand e banchi enogastronomici.

La “Festa dell’Aria 2019”, promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con Regione Toscana, Aero Club Lucca, Aero Club d’Italia, Aeroclub Volovelistico Toscano e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca è stata presentata stamani dai rappresentanti dei soggetti coinvolti: Lucia Micheli, assessore allo sport e al turismo del comune di Capannori, Debora Arrighi, comandante della polizia municipale di Capannori, Lorenzo Rossi, presidente dell’Aero Club Lucca e Giuseppe Nottolini, presidente dell’Aeroclub Volovelistico Toscano.

“Capannori negli anni è divenuta un punto di riferimento a livello nazionale per il volo sportivo – ha spiegato Lorenzo Rossi, presidente dell’Aero Club Lucca – e lo dimostrano i numeri, in aumento per ogni edizione, sia dei visitatori che degli iscritti ai campionati”. Rossi ha voluto precisare, inoltre, come la suddivisione in due aree sia funzionale alla necessità di suddividere gli spettatori per evitare gli ingorghi dello scorso anno accogliendo in piazza Aldo Moro, e zone limitrofe, la parte più ludica delle attività in modo da lasciare spazio all’aeroporto agli eventi sportivi per appassionati.

Sulla necessità di suddividere in due aree gli spazi è intervenuta, poi, la comandante della Polizia Municipale di Capannori, Debora Arrighi: “abbiamo lavorato per allargare la manifestazione – ha detto – dedicando uno spazio opportuno ad ogni attività e rendendo più accessibile l’evento grazie ai numerosi parcheggi presenti in zona piazza Aldo Moro come quelli intorno al comune, alle scuole medie e alle piscine”. Durante tutta la manifestazione, infatti, nelle vicinanze dell’aeroporto e di piazza Aldo Moro, si troveranno aree di sosta gratuite. Il 14 ed il 15 verranno, inoltre, adottate modifiche temporanee alla viabilità segnalate sul posto.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.flyairevents.org o sulla pagina Facebook ufficiale della manifestazione.

Di seguito il programma completo delle 10 giornate che potrà subire variazioni in base alle condizioni meteo.



Venerdì 6 settembre, Campionato italiano di acrobazia a motore

Aeroporto di Capannori, Tassignano

Ore 9-19 voli di prova



Sabato 7 settembre, Campionato italiano di acrobazia a motore

Aeroporto di Capannori, Tassignano

Ore 9-19 voli di gara

Domenica 8 settembre, Campionato italiano di acrobazia a motore

Aeroporto di Capannori, Tassignano

Ore 9-14.45 voli di gara

Ore 15 premiazioni



Martedì 10 settembre

Campionato italiano volo in mongolfiera

Piazza Aldo Moro, Capannori

Ore 10-14, arrivo e registrazione equipaggi Campionato Italiano di Volo in Mongolfiera

Ore 15, Briefing Generale Campionato Italiano di Volo in Mongolfiera



Mercoledì 11 settembre

Campionato italiano volo in mongolfiera

Piazza Aldo Moro, Capannori

Ore 6.15, briefing Campionato Italiano di Volo in Mongolfiera

Ore 7, voli di gara Campionato Italiano di Volo in Mongolfiera

Ore 17, briefing Campionato Italiano di Volo in Mongolfiera

Ore 17.30, voli di gara Campionato Italiano di Volo in Mongolfiera



Giovedì 12 settembre

Campionato italiano volo in mongolfiera

Piazza Aldo Moro, Capannori

Ore 06.15, briefing

Ore 7, voli di gara

Ore 17.30, voli di gara



Venerdì 13 settembre

Campionato italiano volo in mongolfiera e campionato italiano di acrobazia in aliante

Area di piazza Aldo Moro, salvo diversa indicazione

Ore 6.15, briefing Campionato Italiano di Volo in Mongolfiera

Ore 7, voli di gara Campionato Italiano di Volo in Mongolfiera

Ore 12-16, voli di prova Campionato Italiano di Acrobazia in Aliante (Aeroporto di Capannori)

Ore 14-16, arrivo e registrazione equipaggi Trofeo Internazionale Aerostatico Città di Capannori

Ore 16.30, cerimonia di Apertura e Briefing Campionato Italiano di Volo in Mongolfiera e Briefing Trofeo Aerostatico

Ore 17, briefing Campionato Italiano di Volo in Mongolfiera

Ore 17.30, voli di gara Campionato Italiano di Volo in Mongolfiera



Sabato 14 settembre

Campionato italiano volo in mongolfiera, Trofeo aerostatico internazionale “Città di Capannori” e campionato italiano di acrobazia in aliante

Area di piazza Aldo Moro, salvo diversa indicazione

Ore 10-24, “La piazza dei bambini”, stand e area associazioni

Ore 6.15, briefing Campionato Italiano di Volo in Mongolfiera/ Trofeo Aerostatico

Ore 7, voli di gara Campionato Italiano di Volo in Mongolfiera

Ore 7.20, esibizione di paramotori con il recordman di velocità Raffaele Benetti

Ore 7.30, voli di gara Trofeo Aerostatico per IL DAVO CUP 2019

Ore 10-11, esibizione di paramotori con il recordman di velocità Raffaele Benetti

Ore 10-16, voli di gara Campionato Italiano di Acrobazia in Aliante (Aeroporto di Capannori)

Ore 11-13 e 15-16, area falconeria a cura di Antica Falconeria Toscana, esposizione e didattica

Ore 15 – 16, esibizione aeromodelli

Ore 16.30-17.30, esibizione falconeria a cura di Antica Falconeria Toscana

Ore 17, briefing Trofeo Aerostatico

Ore 17.30, voli di gara Trofeo Aerostatico

Ore 17.30-18.30, esibizione di paramotori con il recordman di velocità Raffaele Benetti

Ore 18.30-19.30, esibizione falconeria a cura di Antica Falconeria Toscana

Ore 19.30, voli vincolati aperti al pubblico con mongolfiera special shape

Ore 19.30, spettacolo “A spasso con Walt” a cura di Animaniacs Corp

Ore 21, premiazione Campionato Italiano di Mongolfiera e IL DAVO CUP 2019 (premi con prodotti del territorio)

Ore 22.00, Balloon Glow: spettacolo di illuminazione notturna delle mongolfiere con intrattenimento musicale

Ore 22.30, concerto ABBA Dream, compagnia Rockopera





Domenica 15 settembre

Trofeo aerostatico internazionale “Città di Capannori” e campionato italiano di acrobazia in aliante

Ore 10-22, “La piazza dei bambini”, stand e area associazioni

Ore 6.15, briefing Trofeo Aerostatico

Ore 7.30, voli di gara Trofeo Aerostatico

Dalle ore 7.30, esibizione di paramotore con il recordman di velocità Raffaele Benetti

Ore 9-13, voli di gara Campionato Italiano di Acrobazia in Aliante (Aeroporto di Capannori)

Ore 10-11, esibizione di paramotori con il recordman di velocità Raffaele Benetti

Ore 11-13, area falconeria Antica Falconeria Toscana, esposizione e didattica

Dalle ore 11, esibizione aeromodelli

Ore 15-19, 11-13, area falconeria a cura di Antica Falconeria Toscana, esposizione e didattica

Ore 16.30-17.30, esibizione di falconeria a cura di Antica Falconeria Toscana

Ore 17, briefing Trofeo Aerostatico

Ore 17.15-17.45, esibizioni di paramotori con il recordman di velocità Raffaele Benetti

Ore 17.30- 18.30, esibizione cori

Ore 17.30, decollo mongolfiere Trofeo Aerostatico

Ore 17.45-18.30, esibizione aeromodelli

Ore 18.30-19.30, esibizione falconeria a cura di Antica Falconeria Toscana

Ore 19.30, voli vincolati aperti al pubblico con mongolfiera special shape e mongolfiera con cesta accessibile a persone con disabilità

Ore 21.30, spettacolo di Ruggero de I Timidi