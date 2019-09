"Festa dell'aria", gran finale in piazza Aldo Moro a Capannori

Altri articoli in Piana

sabato, 14 settembre 2019, 12:29

Territorio sempre più connesso con il trasporto pubblico. La navetta nord-sud, che congiunge Marlia a San Leonardo in Treponzio e viceversa passando per Capannori, avrà corse ogni ora dal lunedì al sabato. Inoltre queste, almeno in una prima fase sperimentale che durerà fino a giugno 2020, saranno gratuite

sabato, 14 settembre 2019, 09:41

Ultimo innesto a sorpresa per la Polisportiva Capannori che si assicura anche Guido Marchi per la prossima stagione. Classe 1990, Marchi è un'ala piccola di talento ed esperienza con un passato importante tra serie B (Pallacanestro Lucca) e C (Monsummano) nei campionati nazionali

venerdì, 13 settembre 2019, 16:55

Seconda di campionato in casa della Massese per il Tau Calcio Altopascio. Domenica prossima, infatti, la formazione di mister Cristiani incontrerà una delle squadre-regina del campionato di Eccellenza. E lo farà forte del proprio valore, con la solita voglia di giocare bene e di portare a casa il risultato

venerdì, 13 settembre 2019, 16:51

Stamani (venerdì) incontro in comune tra amministrazione e dirigenti scolastici per fare il punto sulla ripresa delle lezioni. Eseguiti vari lavori nelle scuole durante l'estate

venerdì, 13 settembre 2019, 12:59

Anche a Porcari l’anno scolastico è ai nastri di partenza. L’ampia offerta formativa, che va dall’asilo nido sino alla scuola superiore, è stata presentata stamani (13 settembre) nel corso di una conferenza stampa

venerdì, 13 settembre 2019, 12:24

Doppia inaugurazione a Porcari pe ril taglio del nastro di due defibrillatori semiautomatici che avverrà domani mattina nel comune della Piana