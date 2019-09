Piana



Festa dell'Aria: i vincitori del campionato italiano di acrobazia aerea a motore

lunedì, 9 settembre 2019, 11:40

Francesco Fullin per la categoria "Sportsman', Ilario Cocchi per la categoria 'Intermedia', Leone Gambardella per la categoria 'Avanzata', Matteo Barbato per le categorie 'Illimitata' e 'Free Style'. Sono questi i vincitori del Campionato italiano di acrobazia aerea a motore svoltosi da venerdì a domenica scorsi all'aeroporto di Capannori a Tassignano nell'ambito della Festa dell'Aria 2019. La competizione ha visto un alto numero di partecipanti. Sono infatti 21 i piloti sportivi più bravi d'Italia che vi hanno preso parte. Presenti alla premiazione avvenuta ieri pomeriggio (domenica) l'assessore allo sport del Comune di Capannori Lucia Micheli, Lorenzo Rossi presidente dell'Aeroclub Lucca e Alfredo Vannini ex presidente dell'Aeroclub Lucca.

La quindicesima edizione della Festa dell'Aria promossa dal Comune in collaborazione con Regione Toscana, Aero Club Lucca, Aero Club d'Italia, Aeroclub Volovelistico Toscano e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca proseguirà fino a domenica 15 settembre. Le mongolfiere voleranno nei cieli di Capannori a partire da mercoledì 11, tutte le mattine dalle 7 e il pomeriggio prima del tramonto dalle 17.30, meteo permettendo, in occasione del XXXII Campionato italiano volo in mongolfiera e del Trofeo aerostatico internazionale "Città di Capannori". Le giornate più attese sono quelle di sabato 14 e domenica 15 quando nell'area di piazza Aldo Moro a Capannori ci saranno voli vincolati in mongolfiera, il Balloon Glow, l'ormai popolare spettacolo di illuminazione notturna delle mongolfiere, "La piazza dei bambini" con una zona con giochi e stand per le famiglie, un'area riservata alle associazioni, con un particolare riguardo a quelle di protezione civile, un'area mercatale e banchi enogastronomici.

Programma completo della manifestazione: www.flyairevents.org, pagina Facebook "Festa dell'Aria Capannori".